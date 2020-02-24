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Sweet Thing

Сладкая жизнь, 2020

2020 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Билли и Нико – брат и сестра, которым не то, чтобы повезло с родителями: мать – перекати-поле, «кукушка» по природе, которой до любимых – кроме шуток, правда, любимых – отпрысков дела, тем не менее, нет. Отец, наверное, мог бы быть хорошим – если бы не был запойным алкоголиком; и дети живут насыщенной, конечно, но, по сути, беспризорной жизнью. Как и их уличный друг Малик, с которым однажды они отправятся в побег – большое, настоящее приключение... Новый фильм виднейшего представителя американского независимого кино Александра Рокуэлла (кстати, внука великого русского режиссёра, пионера анимации Александра Алексеева) – само очарование; не история «дисфункциональной» семьи, но поэтическая комедия о волшебном реальном мире, где есть свои чудовища, но есть и чудеса. Рокуэлл добивается особой интимности рассказа, снимая в главных ролях собственных детей, а жену Карин Парсонс – в роли их матери. Guest star здесь – классик колоритных ролей второго плана Уилл Паттон, играющий отца – также тепло и достоверно, как если бы входил в семью Рокуэллов.

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 августа 2021
Премьера в мире 24 февраля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Александр Рокуэлл
В ролях
Лана Рокуэлл
Нико Рокуэлл
Джабари Уоткинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сладкая жизнь 2 постера
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