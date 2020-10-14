«Авангард: Арктические волки»: Рецензия Киноафиши

«Авангард» — частная охранная организация, сотрудничает с правительствами и помогает обеспеченным клиентам по всему миру с решением самых сложных задач. Новой миссией становится спасение известного китайского бизнесмена, похищенного группой арабских наемников по прозвищу «Арктические волки». Их босс хочет вернуть украденные у его семьи огромные деньги и отомстить за отца, используя подлые методы запугивания и шантажа. Упустив главную цель, «волки» отправляются за ничего не подозревающей дочерью, которую тоже предстоит защитить хорошим парням. Сюжет здесь большая условность, связывающая разнообразные локации, как в лучших шпионских боевиках. Мы начинаем путешествие в Лондоне, быстро перемещаемся в яркую Африку, а завершаем путь на колоритном и разнообразном Ближнем Востоке, увидев последний с разных сторон. Никакого холода из названия в фильме нет. Даже Англия на экране выглядит непривычно солнечно.

Авангард: Арктические волки

Большая часть картины — безостановочный и яркий экшен, напоминающий экранизацию популярной серии игр Call of Duty: Modern Warfare. Вокруг постоянно что-то гремит и взрывается, герои практически не успевают подумать и сломя голову несутся к цели, попутно убивая толпы врагов и уворачиваясь от пуль. Структуру сюжета взяли прямиком оттуда. Он напоминает миссии с постоянно растущим уровнем сложности. Все начинается с рукопашных схваток, подручных предметов и скромных пистолетов, а затем перерастает в бесконечные очереди выстрелов из пулеметов, миниганов и гранатометов. Условности и некоторые сцены вновь отсылают нас к играм. Например, пулеметы выходят из строя из-за перегрева, а не закончившихся патронов. Последние здесь никогда не подходят к концу, ставя во главу угла зрелищность. В этом урагане даже радуешься редким спокойным эпизодам, позволяющим перевести дух.

Авангард: Арктические волки

За пределами экшена нас ждут восторженные патриотические диалоги о чести, доблести и предназначении, громкие фразы о семье и постоянные попытки пожертвовать собой ради товарища. Учитывая отсутствие и намека на реализм, выглядит это несколько карикатурно и скорее смешит. Этим же занимается и Джеки Чан, наконец-то занявший управленческое кресло. Он координирует, отдает приказы и говорит громкие воодушевляющие речи. Видеть его в строгом костюме и очках несколько непривычно, но стоит ему вступить в драку, как все утопает в сладкой ностальгии. Там, где остальные показывают серьезность, знаменитый актер продолжает узнаваемые кривляния в драках, как в старые добрые времена.

Авангард: Арктические волки

«Авангард» — яркий киноаттракцион прямиком из Поднебесной. Формально перед нами боевик из 90-х, в который вкололи стероиды и скрестили с видеоигрой, сделав его больше, мощнее, быстрее и зрелищнее, но не изменив сути. Развлекают на экране практически каждую секунду, иногда даже не намеренно. Здесь, например, одна из самых смешно снятых сцен искусственного дыхания в кино. Культурные особенности и запредельный пафос, перемешанный с патриотизмом, несмотря на искренность, воспринимаются тоже скорее как карикатура. Такими эпизодами вряд ли получится по-настоящему проникнуться, как задумали авторы, но точно можно улыбнуться, взглянув, как подобное делается в Китае.

Авангард: Арктические волки

Картина понравится поклонникам старых боевиков и видеоигр, для которых яркий и запоминающийся экшен важнее сюжета. Также не стоит проходить мимо фанатам Джеки Чана. Пускай знаменитый актер постарел и ушел на второй план, он все еще излучает запредельную харизму и предстает в любимом амплуа, показывая молодым, кто здесь главная звезда.

Константин Киценюк