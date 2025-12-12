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Постер фильма Долг
Долг - Тизер
Киноафиша Фильмы Долг

Долг

, 2025
Farz
Узбекистан / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Долг
Пойду 1
Не пойду 0
Долг - Тизер
Долг  Тизер

О фильме

Сабир, он же честный и трудолюбивый ремесленник. Всю свою жизнь он следовал праведному пути и жил честной жизнью. Его единственная мечта — совершить хадж. Он копит деньги, чтобы отправиться в паломничество со своей женой Халидой, и терпеливо ждет своей очереди. Однако жизнь приготовила для него неожиданные испытания. Его дорогой друг Шокир, он же, умирает, а его дом сгорает в пожаре. Вдова Шокира, Мастура, и ее ребенок-инвалид остаются без крова. Сабир, он же, решает использовать деньги, которые он копил на хадж, чтобы построить им дом. К сожалению, это не нравится некоторым лицемерным и ненавистным людям из соседнего района. Они распространяют клеветнические слухи о Сабире, он же.

В ролях

Матякуб Матчанов
Сайёра Юнусова
Тохир Саидов
Рустам Каримов
Мохичехра Исламова
Режиссер Сарвар Каримов
Сценарист Очилбек Хамидов, Сарвар Каримов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 декабря 2025
Дата выхода
19 марта 2026 Узбекистан 16+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 12 апреля 2026

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Долг - Тизер
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