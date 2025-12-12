Сабир, он же честный и трудолюбивый ремесленник. Всю свою жизнь он следовал праведному пути и жил честной жизнью. Его единственная мечта — совершить хадж. Он копит деньги, чтобы отправиться в паломничество со своей женой Халидой, и терпеливо ждет своей очереди. Однако жизнь приготовила для него неожиданные испытания. Его дорогой друг Шокир, он же, умирает, а его дом сгорает в пожаре. Вдова Шокира, Мастура, и ее ребенок-инвалид остаются без крова. Сабир, он же, решает использовать деньги, которые он копил на хадж, чтобы построить им дом. К сожалению, это не нравится некоторым лицемерным и ненавистным людям из соседнего района. Они распространяют клеветнические слухи о Сабире, он же.