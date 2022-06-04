Два брата-близнеца, Семен и Тимофей Логиновы (Даниил и Никита Ходуновы), ведут вполне обычный зумерский образ жизни. Развлекаются, ни о чем не думают. Мечтают стать миллионерами-криптоинвесторами. Пока получается не очень, и они вынуждены подрабатывать у местного прощелыги Стаса (Иван Батарев), держащего точку с надувными шариками (с газом, которым шарики надуваются, тоже не все чисто). Данный образ жизни, мягко говоря, расстраивает вернувшегося из моря отца. Андрей Логинов (Андрей Мерзликин)…
Когда, я посмотрел трейлер этого фильма, то я не хотел его смотреть или идти на него в кино.
Но, недавно мне спонтанно захотелось сходить в кино и из ближайших фильмов была только эта лента.
Выходя из зала я не был разочарован, ведь мои ожидания по поводу того, что фильм будет плохим оправдались.
"Нахимовцы" – это плохой и скучный фильм, который мне не понравился.
Фильм идёт 87 минут, а смотрится на 120.
Я бы не сказал, что это самый ужасный фильм, но и не самый хороший.
Сюжет был без действий (только в начале и в конце было интересно), а также был клишированным и предсказуемым, диалоги были шаблонными, а персонажи были не раскрытыми, сырыми и деревянными.
Актёры (кроме Мерзликина и Гармаша) были деревянные и плохо сыграли своих персонажей.
Саундтрек фильма мне также не понравился.
Но, у этого фильма есть плюсы.
Операторская работа была вполне хорошей, Мерзликин и Гармаш единственные из актёров, которые хорошо отыграли свои роли, красивые виды Санкт-Петербурга, а также финальная сцена с реальными учащимися нахимовского училища.
В итоге, фильм "Нахимовцы" мне не понравился и я не рекомендую его к просмотру.
Моя оценка: 4 из 10.
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