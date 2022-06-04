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Нахимовцы Нахимовцы
Киноафиша Фильмы Нахимовцы Отзывы о фильме «Нахимовцы»
Нахимовцы 2021 / Россия
7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Нахимовцы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Два брата-близнеца, Семен и Тимофей Логиновы (Даниил и Никита Ходуновы), ведут вполне обычный зумерский образ жизни. Развлекаются, ни о чем не думают. Мечтают стать миллионерами-криптоинвесторами. Пока получается не очень, и они вынуждены подрабатывать у местного прощелыги Стаса (Иван Батарев), держащего точку с надувными шариками (с газом, которым шарики надуваются, тоже не все чисто). Данный образ жизни, мягко говоря, расстраивает вернувшегося из моря отца. Андрей Логинов (Андрей Мерзликин)…

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User 4 июня 2022, 19:32
Второсортный и унылый фильм. Стандартный повторяющийся русский сюжет . Никому не советую!
4 июня 2022, 19:32 Ответить
Boris Britva 9 июля 2022, 13:40
Выглядит интересно, из-за тематики зайдет не каждому, но в целом - проходное кино. Не шедевр, но и не ужас. Если любите патриотические фильмы - должно понравится.
9 июля 2022, 13:40 Ответить
spbtatyana1963 30 июля 2022, 19:57
Отличный фильм
30 июля 2022, 19:57 Ответить
Cr 1 августа 2022, 00:37
Оценка
Прекрасный фильм!
1 августа 2022, 00:37 Ответить
Cr 1 августа 2022, 00:42
Оценка
Супер!!!
1 августа 2022, 00:42 Ответить
gridneva2804 2 августа 2022, 14:28
Оценка
Такой простенький фильм про студентов вполне можно смотреть дома , а не идти в кинотеатр.... Не получила от фильма задорных эмоций. Не интересно.
2 августа 2022, 14:28 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 3 августа 2022, 17:00
Хороший фильм, пример молодому поколению.
3 августа 2022, 17:00 Ответить
Джахангир Искандаров 3 августа 2022, 19:36
Оценка
Плохая актёрская игра
3 августа 2022, 19:36 Ответить
Comon 4 августа 2022, 17:12
Оценка
Пионерская хорька какая то. Понятно что такие фильмы нужны, но такое бездарно воплощение - ужас
4 августа 2022, 17:12 Ответить
Александр Шибанов 5 августа 2022, 09:11
Оценка
Не шедевр конечно, но никакого "ужаса" точно нет. 7 баллов из любви к российскому кино.
5 августа 2022, 09:11 Ответить
Comon 5 августа 2022, 23:02
Оценка
В нахимовцы после такого фильма не многие подадутся, это за идею. Дух не захватывает, а должно. Фильмец то идейный должен быть. Вот Том Круз, там то все ясно. Но здесь хотя бы 10% такого же посыла в морфлот. Но и 10% ведь нету, что печально. Есть куча Крутых наших фильмов про ВМФ, этот - явно не дотягивает. Может в школах можно показывать, но тогда бы муштры из фильма надо немного убрать..
5 августа 2022, 23:02 Ответить
Елена Б 14 августа 2022, 08:35
в ответ на сообщение Comon от 5 августа 2022, 23:02
Как мама нахимовца скажу, что ребятам из училища этот фильм совсем не понравился. Сын сказал ничего общего с действительностью, даже форму и ту исказили. Категорически запретил смотреть. Будем с мужем смотреть только чтобы сына в массовке увидеть.
14 августа 2022, 08:35 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:11
Оценка
Недавно посмотрела фильм «Нахимовцы» и хочу поделиться впечатлениями. Данная работа немудрёная и как говорится: «Простота — это не только самое лучшее, но и самое благородное». Эта история о настоящей дружбе, любви, отваге и мужестве. Главные герои - Семён (исполнил: Даниил Ходунов) и Тимофей Логинов (исполнил: Никита Ходунов). Этих актёров я увидела впервые, но по мне они выполнили свою работу на все 100%. Также было приятно увидеть всеми любимого Андрея Мерзликина и Сергея Гармаша. Это действительно профессионалы своего дела и они прекрасно исполнили свои роли. Актёрский состав и игра актёров - превосходно! Сюжет интересный, но думаю, что можно было сделать ещё лучше. Как-будто не хватило какой-то изюминки, но в целом работа на все 5 звёзд!
26 августа 2022, 01:11 Ответить
Владимир Терешенков 7 сентября 2022, 12:48
Оценка
очень нудный, унылый фильм. Давно такого не смотрел. Не советую, не тратьте время. Братья-близнецы отвратительно играют, сюжет какой-то сказочный.
7 сентября 2022, 12:48 Ответить
dimamarkovpro 16 сентября 2022, 21:01
Оценка
KARRO, Каро-Продакшн, КиноПРОБА представляют.
Когда, я посмотрел трейлер этого фильма, то я не хотел его смотреть или идти на него в кино.
Но, недавно мне спонтанно захотелось сходить в кино и из ближайших фильмов была только эта лента.
Выходя из зала я не был разочарован, ведь мои ожидания по поводу того, что фильм будет плохим оправдались.
"Нахимовцы" – это плохой и скучный фильм, который мне не понравился.
Фильм идёт 87 минут, а смотрится на 120.
Я бы не сказал, что это самый ужасный фильм, но и не самый хороший.
Сюжет был без действий (только в начале и в конце было интересно), а также был клишированным и предсказуемым, диалоги были  шаблонными, а персонажи были не раскрытыми, сырыми и деревянными.
Актёры (кроме Мерзликина и Гармаша) были деревянные и плохо сыграли своих персонажей.
Саундтрек фильма мне также не понравился.
Но, у этого фильма есть плюсы.
Операторская работа была вполне хорошей, Мерзликин и Гармаш единственные из актёров, которые хорошо отыграли свои роли, красивые виды Санкт-Петербурга, а также финальная сцена с реальными учащимися нахимовского училища.
В итоге, фильм "Нахимовцы" мне не понравился и я не рекомендую его к просмотру.
Моя оценка: 4 из 10.
16 сентября 2022, 21:01 Ответить
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