Редакция Киноафиши собрала в одном списке самые смешные и увлекательные фильмы, похожие на «Любовь-морковь», для любителей добрых отечественных комедий. Эта история о настоящей любви и взаимопонимании уже почти 15 лет отзывается в сердцах миллионов российских зрителей. Фильм наглядно иллюстрирует один из основных принципов психологии решения конфликтов: если хочешь понять ближнего – встань на его место. Главные герои в исполнении Гоши Куценко и Кристины Орбакайте – супружеская пара, живущая в браке уже семь лет. У них еще нет детей, но уже нет и былой страсти, в отношениях осталась лишь усталость и раздражение. Тем не менее, персонажи любят друг друга. Но чтобы вспомнить об этом чувстве и возродить его, им приходится столкнуться с настоящим волшебником. Загадочный «психолог» после приема чудесным образом меняет души героев местами. Теперь мужу и жене придется исполнять роли друг друга, взаимно проникаясь эмоциями и переживаниями своей половинки. Все фильмы в сегодняшнем списке также поднимают фундаментальные проблемы взаимоотношений с помощью юмора и фантастического допущения.