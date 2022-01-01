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Фильмы похожие на «Любовь - Морковь»
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Фильмы похожие на «Любовь - Морковь»

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Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
5.0
комедия
2020, Россия
Смотри как я
Смотри как я
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, приключения
2020, Россия
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася!
6.0
комедия
2017, Россия
8 новых свиданий
8 новых свиданий
5.0
комедия
2014, Россия
Привычка расставаться
Привычка расставаться
5.0
комедия, мелодрама
2013, Россия
Любовь в большом городе 3
Любовь в большом городе 3
6.0
комедия
2013, Россия
8 первых свиданий
8 первых свиданий
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2012, Россия
Любовь в большом городе 2
Любовь в большом городе 2
7.0
комедия
2010, Россия
Любовь-морковь 3
Любовь-морковь 3
7.0
комедия
2010, Россия
Любовь-морковь 2
Любовь-морковь 2
7.0
мелодрама, комедия
2008, Россия
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
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7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
Любовь в большом городе
Любовь в большом городе
7.0
мелодрама, комедия
2008, Россия
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Редакция Киноафиши собрала в одном списке самые смешные и увлекательные фильмы, похожие на «Любовь-морковь», для любителей добрых отечественных комедий. Эта история о настоящей любви и взаимопонимании уже почти 15 лет отзывается в сердцах миллионов российских зрителей. Фильм наглядно иллюстрирует один из основных принципов психологии решения конфликтов: если хочешь понять ближнего – встань на его место. Главные герои в исполнении Гоши Куценко и Кристины Орбакайте – супружеская пара, живущая в браке уже семь лет. У них еще нет детей, но уже нет и былой страсти, в отношениях осталась лишь усталость и раздражение. Тем не менее, персонажи любят друг друга. Но чтобы вспомнить об этом чувстве и возродить его, им приходится столкнуться с настоящим волшебником. Загадочный «психолог» после приема чудесным образом меняет души героев местами. Теперь мужу и жене придется исполнять роли друг друга, взаимно проникаясь эмоциями и переживаниями своей половинки. Все фильмы в сегодняшнем списке также поднимают фундаментальные проблемы взаимоотношений с помощью юмора и фантастического допущения.

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