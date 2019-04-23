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Эпидемия. Вонгозеро
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Эпидемия

Эпидемия. Вонгозеро, 2019

2019 / Россия
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О фильме

В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и личной семейной драмы.

7.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Павел Костомаров
В ролях
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Александр Робак
Александр Робак
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эпидемия. Вонгозеро 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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23 апреля 2019 10:56
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