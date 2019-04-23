Эпидемия. Вонгозеро, 2019

В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и личной семейной драмы.