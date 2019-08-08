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Киллер Киллер
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Killerman

Киллер, 2019

2019 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в современном мире, однако режиссер сделал все для того, чтобы передать атмосферу криминального прошлого Нью-Йорка 70-х. Это время наркотиков, продажных полицейских и отмывания денег.
Сюжет знакомит нас с Мо – молодым мошенником и вором. Парень собирается стать богатым, чего бы это ему ни стоило, поэтому берется за любую работу, в том числе за отмывание крупных сумм. Но во время перевозки очередной денежной партии он попадает в аварию. Мо приходит в себя уже в больнице. И вот ведь незадача – он полностью теряет память. С собой у парня оказываются несколько миллионов долларов и наркотики. Пока он пытается выяснить, что произошло, за ним начинают охотиться все продажные полицейские города.
 

Действие всей картины происходит на протяжении одного дня.

В начале ленты мы видим слиток из золота, который весит 400 унций. Его стоимость на финансовом рынке составляет больше 500 тысяч долларов. Поэтому сумма, которая нужна для покупки, должна быть больше, чем та, что находится в двух маленьких сумках. В одной стопке 100-долларовых купюр 10 тысяч. Полмиллиона – это 50 стопок. Для их перевозки нужен как минимум чемодан.

Первые 8-9 минут фильма – это настоящий мастер-класс того, как преступники перемещают деньги по улицам Нью-Йорка. Зритель видит, как наличные сначала меняют на золотой слиток, а затем обратно на деньги. И в завершении махинации нам показывают кассовые чеки. Режиссер продемонстрировал, что отмывание денег в привычном виде существует и в современном мире. И это несмотря на то, что перемещать крупные суммы через цифровые барьеры кажется невозможным.

Для исполнителя главной роли Лиама Хемсворта этот проект стал переходным. Он впервые сыграл такого сложного персонажа, которого в какой-то степени можно назвать антигероем. Однако в моменты выхода «Киллера» на экраны ему приходилось тяжело. В это время он расстался с певицей Майли Сайрус, с которой его связывали 10 лет отношений. Актер непросто пережил то, что близкий человек не поддерживал его в новом проекте.

Для режиссера Малика Бейдера этот фильм стал 5-м в карьере. Первая его короткометражка вышла на экраны в 2001 году. С тех пор он снял только 4 полнометражных ленты.

«Киллер» относится к жанру независимого кино. В нем есть множество нестандартных режиссерских решений, от которых отказываются создатели коммерческих криминальных лент. Именно поэтому у фильма достаточно противоречивые оценки и рецензии.

Лиам Хемсворт после завершения съемок признавался, что ему было невероятно трудно работать в жанре независимого кино.

Бюджет картины составил 6 миллионов долларов. При этом кассовые сборы в мире едва превысили 600 тысяч долларов.

По стилю ленту часто сравнивают с «Неограненными алмазами» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером в главной роли. Фильм также вышел в прокат в августе 2019 года. При этом он заслужил больше положительных рецензий. Хотя многие критики и признают, что в «Киллере» атмосфера криминального города прошлых десятилетий передана более точно.

Роль главного злодея в картине досталась американскому актеру албанского происхождения. Николай Шрели играет продажного полицейского, который готов на все ради денег. Хотя персонажу уделено не так много экранного времени, критики положительно отметили именно его игру. Образ коррумпированного копа, созданный им, назвали свирепым и диким. А самого Леона в исполнении Шрели – самым грязным из известных полицейских.

При создании ленты актеры вдохновлялись такими классическими криминальными драмами, как «Жара», «Таксист», «Злые улицы».

Двое друзей промышляют отмыванием денег. Однажды они проворачивают сделку с наркоторговцами, во время которой все идет не по плану: один из друзей теряет память. Пока он пытается всё вспомнить, за ним охотятся опасные преступники и продажные полицейские.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 декабря 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Малик Бейдер
В ролях
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Златко Бурич
Златко Бурич
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма
Джон Ченатьемпо
Джон Ченатьемпо
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:54
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