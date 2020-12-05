Молодой наркокурьер Кайл живет и работает на юге США, где с организованной преступностью все так плохо, что герой даже не рассчитывает на какие-либо перемены в своей карьере. Но внезапно у Кайла появляется новый напарник по имени Суайн. Днем героям необходимо притворяться смотрителями парка в городе Арканзас, а в другое время разворачивать крупный наркобизнес. Они оба работают на человека по прозвищу Фрог, которого, впрочем, никто из них никогда не видел. Вскоре одна из сделок идет не по плану,…
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