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Криминальные боссы Криминальные боссы
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Arkansas Криминальные боссы 2020 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Криминальные боссы»

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Наша рецензия

Молодой наркокурьер Кайл живет и работает на юге США, где с организованной преступностью все так плохо, что герой даже не рассчитывает на какие-либо перемены в своей карьере. Но внезапно у Кайла появляется новый напарник по имени Суайн. Днем героям необходимо притворяться смотрителями парка в городе Арканзас, а в другое время разворачивать крупный наркобизнес. Они оба работают на человека по прозвищу Фрог, которого, впрочем, никто из них никогда не видел. Вскоре одна из сделок идет не по плану,…

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User 5 декабря 2020, 22:02
Болда неимоверная . Не стоит смотреть вообще
5 декабря 2020, 22:02 Ответить
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