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Подвиг Одессы
Подвиг Одессы, 1985: актеры и роли
Feat of Odessa
Подвиг Одессы
1985 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Подвиг Одессы, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Стрелков
Vladimir Strelkov
В ролях
Всеволод Шиловский
Роман Громадский
Юрий Дедович
Юрий Шлыков
Эрнст Романов
Наталья Гундарева
Natalya Gundareva
Игорь Скляр
Елена Кондратьева
Elena Kondrateva
Ирина Мельник
Лев Лемке
Борислав Брондуков
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