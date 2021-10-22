«Купе номер 6»: Рецензия Киноафиши

Лора (Сейди Хаарла) – студентка из Финляндии, проживающая в квартире московской интеллигентки Ирины (Динара Друкарова). По вечерам здесь собирается толпа людей и ведет заумные беседы. Финка чувствует себя не особенно в своей тарелке: каждый то и дело пытается поправить ее произношение, а все, что хочется самой Лоре, – это остаться наедине с Ириной. Романтические отношения двух девушек запутываются еще больше, когда в запланированную поездку в Мурманск Лоре предстоит отправиться одной. В тесном купе девушка встречает грубоватого рабочего Леху (Юра Борисов), с которым она и разделит этот долгий путь.

Удивительно, как в начале фильма герой Юры Борисова может вызвать у девушек неприятные воспоминания обо всех тех случаях, когда незнакомцы настойчиво пытаются с ними заговорить или пошло пошутить. Эти неуместные приставания могли бы стать началом совершенно другой истории, написанной, вероятно, с феминистической позиции. Но уже совсем скоро хмурое и даже немного беспризорническое выражение лица Лехи превращается в уязвимого мальчика, а романтика железной дороги закономерно переплетается с романтикой неприглядной встречи двух непохожих и одновременно так похожих друг на друга людей. Путешествие молодых людей – это практически неамериканский вариант «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера. Но именно что не американский, а какой-то задушевно русский из-за своей локации: бутерброды в купе-ресторане, торчащие ноги из-под одеяла в плацкарте, отсутствие воды в туалете и, конечно, горячие чаи в узнаваемых стаканах.

Купе номер 6

В таких тесных декорациях герои застревают где-то на пересечении. Пока поезд делает остановки в пустых ночных городах, путники остаются наедине друг с другом и своими страхами. Каждый из них преследует свою цель: Лора мечтает увидеть петроглифы (древние изображения на камне), а Леха попросту едет за заработком. Но решение каждого отправиться в такую даль кажется обыкновенным побегом то ли от других, то ли от самого себя. Получив возможность позвонить, Лора пытается связаться с Ириной, дотянуться до нее через километры. Но с каждым разом за приветливым голосом встречает холод, способный оставить обморожение похлеще русской вьюги. Режиссер Юхо Куосманен кадр за кадром вырисовывает портрет одиночества, ни разу не поднимая при этом эту тему. Герои могут говорить о своих планах, переводить финские слова на русский, но все это покрыто толстым слоем чувства ненужности. Если Лора, помимо культурного барьера в чужой стране, переживает постепенный разрыв с любимым человеком, то Леха, о котором мы не так много знаем, кажется не менее потерянным человеком. Обоих мы можем встретить, пробираясь по коридорам поезда. Оба могут быть отражениями нас самих – люди, которым нужен кто-то, кто сможет их выслушать, бросить неряшливый понимающий взгляд и дойти с тобой до надписей с тысячелетней историей, чтобы, соприкоснувшись с прошлым, понять себя настоящего.

Купе номер 6

Уже после премьеры на Каннском кинофестивале и в последующем показе на «Кинотавре» стало ясно, что «Купе номер 6» – то самое пленительное кино, способное объединить самых разных зрителей. Дело тут не столько в выпирающих культурных контрастах, сколько во вполне понятной, но ничуть не устаревшей идее о том, что человеческое тепло способно растопить даже леденящий кровь холод Мурманска.