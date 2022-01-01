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Динара Друкарова
Динара Друкарова
О персоне
Фильмография
Динара Друкарова
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Дата рождения
3 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Динары Друкаровой
Родилась 3 января 1976 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Динары Друкаровой
Купе номер 6
драма, мелодрама
2021, Финляндия / Эстония / Россия / Германия
7.0
Голоса из Чернобыля
документальный
2016, Австрия / Украина / Люксембург
7.0
Три воспоминания моей юности
драма
2015, Франция
6.0
Маруся
драма, семейный
2013, Франция / Россия
7.0
Виновная
драма
2008, Франция
5.0
С тех пор, как уехал Отар
2003, Франция / Бельгия / Грузия
7.0
Про уродов и людей
драма, исторический
1998, Россия
6.0
Замри-умри-воскресни
драма
1989, СССР
7.0
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