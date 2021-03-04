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Случайность и догадка Случайность и догадка
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Случайность и догадка, 2021

2021 / Япония
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Японская драма об удивительных совпадениях
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«Случайность и догадка» — драма японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути («Асако 1 и 2», «Сядь за руль моей машины»), удостоенная гран-при Берлинского кинофестиваля 2021 года. Поклонников авторского кино ждут три новеллы, объединенные общей темой неслучайных совпадений.

В первой части фильма-антологии зрители познакомятся с успешной моделью Миэко (Котонэ Фурукава), возвращающейся домой после очередной фотосессии. Компанию ей составляет арт-директор и по совместительству лучшая подруга Гуми (Хюнри), которая рассказывает историю о странном поклоннике, в котором Миэко узнает бывшего бойфренда Каза (Аюму Накадзима). Былые чувства молодой девушки пробуждаются с новой силой.

Вторая новелла посвящена мужчине по имени Сасаки (Сема Каи), который, невзирая на наличие жены и ребенка, возвращается к учебе в колледже. Роман с обворожительной студенткой Нао (Кацуки Мори) ставит его брак под угрозу. Ситуация усугубляется, когда легкомысленной девушке переходит дорогу профессор Сегава (Киехико Сибукава), которому она решает отомстить с помощью Сасаки. Рискованная авантюра приводит к неожиданным последствиям.

Героиня третьей главы — 30-летняя Мока (Фусако Урабэ), отправляющаяся на встречу выпускников. Воссоединение с давними одноклассниками не приносит ей ожидаемого удовлетворения. Лишь после окончания мероприятия, очутившись на местном вокзале, Мока сталкивается со своей подругой детства Наной (Аоба Каваи), которую так мечтала увидеть. Разговор двух женщин завершается для них откровением. 

Рюсукэ Хамагути не только выступил режиссером, но и написал оригинальный сценарий.

Продюсером выступил Сатоси Такада, прежде сотрудничавший с Хамагути при работе над фильмом «Счастливый час».

По словам режиссера, изначально планировалось включить в альманах семь короткометражных зарисовок по 40 минут. В итоге было решено ограничиться тремя актами, не связанными между собой ни сюжетом, ни персонажами.

Прежде чем приступить к съемкам, Хамагути репетировал с актерами в течение нескольких месяцев, прорабатывая каждую сцену. Как утверждает кинематографист, несмотря на обилие продолжительных диалогов, снятых одним планом, звезды работают строго по сценарию, а импровизация сведена к минимуму. «Это абсолютно авторский проект, где я мог делать все, что посчитаю нужным. Актеры согласились работать столько, сколько потребуется. Мы повторяли каждую строчку вновь и вновь, добиваясь необходимой естественности», — заключает японский кинематографист.

Мировая премьера киноленты «Случайность и догадка» состоялась на Берлинале 4 марта 2021 года. Фильм получил приз большого жюри «Серебряный медведь».

Это второй полный метр Рюсукэ Хамагути за 2021 год. 11 июля на Каннском кинофестивале демонстрировалась его драма «Сядь за руль моей машины», получившая награду от прессы и приз за лучший сценарий.

Съемки ленты «Случайность и догадка» начались в 2019 году. Создание первых двух новелл завершилось еще до наступления пандемии COVID-19, после чего Хамагути переключился на производство «Сядь за руль моей машины». Однако в марте 2020 года, столкнувшись с карантинными ограничениями в Пусане, режиссер вернулся к предыдущему проекту, сняв заключительную новеллу с учетом новых мер безопасности.

Фильм состоит из трех историй, объединенных темой неслучайных совпадений. В первом эпизоде Миэко понимает, что преследующий ее подругу парень — ее бывший возлюбленный, с которым она порвала полтора года назад. Второй эпизод рассказывает о студентке, которая пытается отомстить профессору, получившему премию Акутагавы и одновременно не давшему ей диплом. Третья история повествует о женщине-системном администраторе, которая лишилась работы после заражения техники вирусами.

6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера онлайн 4 марта 2021
Премьера в мире 4 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рюсукэ Хамагути
Рюсукэ Хамагути
В ролях
Котонэ Фурукава
Котонэ Фурукава
Киёхико Сибукава
Киёхико Сибукава
Кацуки Мори
Кацуки Мори
Хюнри
Аюму Накадзима
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Случайность и догадка 3 постера
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Случайность и догадка
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Картина состоит из трех новелл, связанных одной темой случайных встреч и совпадений. Одна узнает, что парень, познакомившийся с ее подругой, на самом деле ее бывший. Другой мечтает отомстить своему профессору и уговаривает однокурсницу помочь. А третья несколько лет мечтала встретить свою первую любовь, и вот, похоже, у нее получилось. Азиатская медлительность, бытовая сложность бытия, социальная неуклюжесть и одиночество связывают всех главных героев трех историй. Люди в «Случайности…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Национальное общество кинокритиков США признало лучшим фильмом 2021 года «Сядь за руль моей машины» Японская картина имеет все шансы стать триумфатором грядущего «Оскара». 
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10 января 2022 13:49
Лауреаты Берлинского кинофестиваля на ММКФ 2021 «Неудачный трах, или безумное порно» Раду Жуде и «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути наконец-то в Москве.
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28 апреля 2021 14:26
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