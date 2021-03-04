Случайность и догадка, 2021

«Случайность и догадка» — драма японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути («Асако 1 и 2», «Сядь за руль моей машины»), удостоенная гран-при Берлинского кинофестиваля 2021 года. Поклонников авторского кино ждут три новеллы, объединенные общей темой неслучайных совпадений.

В первой части фильма-антологии зрители познакомятся с успешной моделью Миэко (Котонэ Фурукава), возвращающейся домой после очередной фотосессии. Компанию ей составляет арт-директор и по совместительству лучшая подруга Гуми (Хюнри), которая рассказывает историю о странном поклоннике, в котором Миэко узнает бывшего бойфренда Каза (Аюму Накадзима). Былые чувства молодой девушки пробуждаются с новой силой.

Вторая новелла посвящена мужчине по имени Сасаки (Сема Каи), который, невзирая на наличие жены и ребенка, возвращается к учебе в колледже. Роман с обворожительной студенткой Нао (Кацуки Мори) ставит его брак под угрозу. Ситуация усугубляется, когда легкомысленной девушке переходит дорогу профессор Сегава (Киехико Сибукава), которому она решает отомстить с помощью Сасаки. Рискованная авантюра приводит к неожиданным последствиям.

Героиня третьей главы — 30-летняя Мока (Фусако Урабэ), отправляющаяся на встречу выпускников. Воссоединение с давними одноклассниками не приносит ей ожидаемого удовлетворения. Лишь после окончания мероприятия, очутившись на местном вокзале, Мока сталкивается со своей подругой детства Наной (Аоба Каваи), которую так мечтала увидеть. Разговор двух женщин завершается для них откровением.