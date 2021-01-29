Розовое облако, 2021

В устоявшийся спокойный и размеренный быт жителей Бразилии врывается странное явление: вся страна оказывается окутана необычными розовыми облаками. Ничего не подозревающие люди, которые вышли рано утром на работу или по делам, падают замертво и становятся первыми жертвами этого необъяснимого природного явления. Вскоре все новости будут сведены к одному-единственному предупреждению: «Ни в коем случае не покидать свой дом – смерть настигнет вас быстрее чем за 10 секунд».
Правительство просит всех оставаться в том доме, где они провели ночь, когда над Бразилией нависли смертельные розовые облака. Постепенно власти приходят к неутешительному решению ввести строгий длительный карантин до тех пор, пока облака не исчезнут. Получается, что люди проведут неопределенное количество времени либо со своей семьей, либо с друзьями, либо в одиночестве. А Джованна (Рената де Лелис) оказалась в одной квартире с Яго (Эдуардо Мендонса). С этим парнем она совершенно случайно познакомилась в баре. Легкий флирт и приятное общение постепенно привели их к решению провести ночь вместе.
Однако, когда они оба проснутся наутро под оглушительный вой городских сирен, то быстро поймут, что в мире случилось нечто невообразимое и их план поскорее избавиться друг от друга еще нескоро воплотится в жизнь. Новые обстоятельства будут диктовать совершенно иной уклад жизни, облака еще долго будут в небе, а надежды на снятие карантина ближе к зиме сменятся отчаянием и долгими вечерами в вынужденной компании.
Фильм является режиссерским дебютом бразильского режиссера Юли Жербази.
Несмотря на актуальную тему, сценарий для фильма «Розовое облако» был задуман еще задолго до пандемии COVID-19 и написан режиссером Юли Жербази в 2017 году. Съемки прошли в Бразилии в 2019 году.
В интервью изданию Varity режиссер Юли Жербази призналась, что изначально фильм задумывался как феминистское высказывание и никакого отношения к пандемии коронавируса не имеет.
В фильме снялись Рената де Лелис, Эдуардо Мендонса, Кая Родригес, Хелена Бекер и Жирли Паес.
Режиссер Юли Жербази выступила также и сценаристом фильма.
Бюджет картины составил один миллион долларов.
Мировая премьера фильма состоялась 29 января 2021 года на международном кинофестивале «Сандэнс» в секции World Cinema Dramatic Competition. Драма привлекла внимание прессы и получила положительные отзывы от самых авторитетных изданий в развлекательной индустрии, после чего на американском сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes фильм «Розовое облако» достиг максимальной оценки 100%.
После отбора для участия в международном кинофестивале «Сандэнс» фильм «Розовые облака» режиссера Юли Жербази получил другую номинацию на 38-м кинофестивале в Майами. Премьера состоялась 6 и 7 марта в рамках расписания мероприятия. Картина участвовала в категории «Премия Джордана Ресслера за первый полнометражный фильм», которая предназначена для начинающих режиссеров, а сумма выигрыша в случае победы составляет 10 000 долларов. Еще 11 фильмов из таких стран, как Румыния и Россия, были представлены в этой категории.
Джованна где-то подцепила Яго, и вот они уже развлекаются в её двухэтажном особняке. С сексом, правда, ничего не выходит — оба слишком пьяны. А поутру пара просыпается от рёва сирен и хрипа громкоговорителей – власти призывают всех запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака, и их испарения смертельны.
Бразильский фильм "Розовое облако" 2019 (!) года очень удачно выходит на экраны почти в годовщину ковидного… Читать дальше…