Розовое облако, 2021

В устоявшийся спокойный и размеренный быт жителей Бразилии врывается странное явление: вся страна оказывается окутана необычными розовыми облаками. Ничего не подозревающие люди, которые вышли рано утром на работу или по делам, падают замертво и становятся первыми жертвами этого необъяснимого природного явления. Вскоре все новости будут сведены к одному-единственному предупреждению: «Ни в коем случае не покидать свой дом – смерть настигнет вас быстрее чем за 10 секунд».

Правительство просит всех оставаться в том доме, где они провели ночь, когда над Бразилией нависли смертельные розовые облака. Постепенно власти приходят к неутешительному решению ввести строгий длительный карантин до тех пор, пока облака не исчезнут. Получается, что люди проведут неопределенное количество времени либо со своей семьей, либо с друзьями, либо в одиночестве. А Джованна (Рената де Лелис) оказалась в одной квартире с Яго (Эдуардо Мендонса). С этим парнем она совершенно случайно познакомилась в баре. Легкий флирт и приятное общение постепенно привели их к решению провести ночь вместе.

Однако, когда они оба проснутся наутро под оглушительный вой городских сирен, то быстро поймут, что в мире случилось нечто невообразимое и их план поскорее избавиться друг от друга еще нескоро воплотится в жизнь. Новые обстоятельства будут диктовать совершенно иной уклад жизни, облака еще долго будут в небе, а надежды на снятие карантина ближе к зиме сменятся отчаянием и долгими вечерами в вынужденной компании.