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Розовое облако Розовое облако
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A Nuvem Rosa

Розовое облако, 2021

2021 / Бразилия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Бразильская драма о двух случайных знакомых, вынужденных провести вместе карантин
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Причины посмотреть Факты О фильме

В устоявшийся спокойный и размеренный быт жителей Бразилии врывается странное явление: вся страна оказывается окутана необычными розовыми облаками. Ничего не подозревающие люди, которые вышли рано утром на работу или по делам, падают замертво и становятся первыми жертвами этого необъяснимого природного явления. Вскоре все новости будут сведены к одному-единственному предупреждению: «Ни в коем случае не покидать свой дом – смерть настигнет вас быстрее чем за 10 секунд».

Правительство просит всех оставаться в том доме, где они провели ночь, когда над Бразилией нависли смертельные розовые облака. Постепенно власти приходят к неутешительному решению ввести строгий длительный карантин до тех пор, пока облака не исчезнут. Получается, что люди проведут неопределенное количество времени либо со своей семьей, либо с друзьями, либо в одиночестве. А Джованна (Рената де Лелис) оказалась в одной квартире с Яго (Эдуардо Мендонса). С этим парнем она совершенно случайно познакомилась в баре. Легкий флирт и приятное общение постепенно привели их к решению провести ночь вместе.

Однако, когда они оба проснутся наутро под оглушительный вой городских сирен, то быстро поймут, что в мире случилось нечто невообразимое и их план поскорее избавиться друг от друга еще нескоро воплотится в жизнь. Новые обстоятельства будут диктовать совершенно иной уклад жизни, облака еще долго будут в небе, а надежды на снятие карантина ближе к зиме сменятся отчаянием и долгими вечерами в вынужденной компании.

 

 

 

Фильм является режиссерским дебютом бразильского режиссера Юли Жербази.

Несмотря на актуальную тему, сценарий для фильма «Розовое облако» был задуман еще задолго до пандемии COVID-19 и написан режиссером Юли Жербази в 2017 году. Съемки прошли в Бразилии в 2019 году.

В интервью изданию Varity режиссер Юли Жербази призналась, что изначально фильм задумывался как феминистское высказывание и никакого отношения к пандемии коронавируса не имеет.  

В фильме снялись Рената де Лелис, Эдуардо Мендонса, Кая Родригес, Хелена Бекер и Жирли Паес.

Режиссер Юли Жербази выступила также и сценаристом фильма.

Бюджет картины составил один миллион долларов.

Мировая премьера фильма состоялась 29 января 2021 года на международном кинофестивале «Сандэнс» в секции World Cinema Dramatic Competition. Драма привлекла внимание прессы и получила положительные отзывы от самых авторитетных изданий в развлекательной индустрии, после чего на американском сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes фильм «Розовое облако» достиг максимальной оценки 100%.

После отбора для участия в международном кинофестивале «Сандэнс» фильм «Розовые облака» режиссера Юли Жербази получил другую номинацию на 38-м кинофестивале в Майами. Премьера состоялась 6 и 7 марта в рамках расписания мероприятия. Картина участвовала в категории «Премия Джордана Ресслера за первый полнометражный фильм», которая предназначена для начинающих режиссеров, а сумма выигрыша в случае победы составляет 10 000 долларов. Еще 11 фильмов из таких стран, как Румыния и Россия, были представлены в этой категории.

Джованна где-то подцепила Яго, и вот они уже развлекаются в её двухэтажном особняке. С сексом, правда, ничего не выходит — оба слишком пьяны. А поутру пара просыпается от рёва сирен и хрипа громкоговорителей – власти призывают всех запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака, и их испарения смертельны.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера онлайн 2 декабря 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Юли Жербази
Юли Жербази
В ролях
Рената де Лелис
Рената де Лелис
Эдуардо Мендонса
Эдуардо Мендонса
Хелена Бекер
Жирли Паес
Жирли Паес
Кая Родригес
Кая Родригес
Все актеры и съемочная группа
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Розовое облако
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за 1 рубль
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Одним прекрасным утром на мир опустились загадочные розовые облака. Подышав их испарениями, человек погибает через десять секунд. К такому не был готов никто, и меньше всего — Яго и Джованна (Эдуардо Мендонса и Рената де Лелис). Они встретились накануне на дискотеке, провели ночь вместе, а наутро выяснили, что поспешного кофе и неловкого «пока» не будет. Власти оповестили, что необходимо срочно запереться и закрыть окна. В щели розовый яд почему-то не проникает. Так что Яго…
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Полина Князева 30 марта 2021, 01:37
Жизнь имитирует искусство

Бразильский фильм "Розовое облако" 2019 (!) года очень удачно выходит на экраны почти в годовщину ковидного… Читать дальше…
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саундтрек фильма Розовое облако
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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