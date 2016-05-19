Самый счастливый день в жизни Олли Мяки, 2016

«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» - это драматическая история, снятая финским режиссёром Юхо Куосманеном. В картине сыграли известные на родине актёры, среди которых Ээро Милонофф («Элла и друзья»), Йунас Саартамо («Гигант»), Яркко Лахти («Воробьи») и другие.
В центре сюжета ленты «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» окажтеся известный боксёр. Место действия - Финляндия. В 60-е годы Олли Мяки подавал большие надежды в боксе в лёгкой весовой категории. Вот-вот в жизни героя должно произойти важное событие - чемпионат за первенство мира. Но неожиданно в жизнь Олли врывается любовь, у которой свои планы на его дальнейшую судьбу.
- Альтренативное (оригинальное) название фильма - «Улыбающийся человек»
- Картина получила премию ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии, главную награду в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, а также множество номинаций на другие престижные премии
- В основе сюжета лежит реальная история боксёра Олли Мяки
- Финляндия выдвигала картину «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» на соискание «Оскара» в 2016 году
История боксера Олли Мяки. Действие разворачивается в Финляндии 1960-х годов. Мяки — подающий большие надежды боксер, выступающий в легкой весовой категории.