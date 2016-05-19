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Самый счастливый день в жизни Олли Мяки Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Киноафиша Фильмы Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Hymyilevä mies

Самый счастливый день в жизни Олли Мяки, 2016

2016 / Финляндия / Швеция / Германия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» - это драматическая история, снятая финским режиссёром Юхо Куосманеном. В картине сыграли известные на родине актёры, среди которых Ээро Милонофф («Элла и друзья»), Йунас Саартамо («Гигант»), Яркко Лахти («Воробьи») и другие.

В центре сюжета ленты «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» окажтеся известный боксёр. Место действия - Финляндия. В 60-е годы Олли Мяки подавал большие надежды в боксе в лёгкой весовой категории. Вот-вот в жизни героя должно произойти важное событие - чемпионат за первенство мира. Но неожиданно в жизнь Олли врывается любовь, у которой свои планы на его дальнейшую судьбу.

- Альтренативное (оригинальное) название фильма - «Улыбающийся человек»

- Картина получила премию ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии, главную награду в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, а также множество номинаций на другие престижные премии

- В основе сюжета лежит реальная история боксёра Олли Мяки

- Финляндия выдвигала картину «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» на соискание «Оскара» в 2016 году

История боксера Олли Мяки. Действие разворачивается в Финляндии 1960-х годов. Мяки — подающий большие надежды боксер, выступающий в легкой весовой категории.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера в мире 19 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Юхо Куосманен
Юхо Куосманен
В ролях
Ээро Милонофф
Ээро Милонофф
Йунас Саартамо
Йунас Саартамо
Яркко Лахти
Яркко Лахти
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Первая, можно даже сказать первородная в своём авторском исполнении, картина Юхо Куосманена, амбициозного финского режиссёра и сценариста, безапелляционно взяла главную награду с каннского «Особого взгляда», была номинирована на «Золотую камеру» как лучший режиссёрский дебют. И всё это за размеренный байопик о реально существовавшем захолустном пекаре Олли Мяки, который в 1962 году должен был прославить Финляндию как страну, воспитавшей из перспективного самородка…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Петербурге пройдет показ фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» с комментариями философа и судьи по боксу 17 мая 2018 года в рамках серии совместных культурных активаций кафе-бара «Скотный Двор» и спортивного клуба для боксеров Johnny D. Boxing&Social Club пройдет показ фильма
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28 апреля 2018 00:42
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