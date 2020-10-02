Туве, 2020

Фильм рассказывает о ранних периодах жизни шведской писательницы и иллюстратора Туве Янссон. Она завоевала всемирную славу благодаря неожиданному в ее жизни проекту – созданию любимого миллионами мира Муми-троллей.
Хельсинки, 1945 год. С окончанием войны начинающая художница Туве Янссон снова чувствует давно забытое ощущение творческой свободы. Современное искусство, головокружительные вечеринки и свободные отношения: ее неординарная жизнь определенно противоречит строгим идеалам ее отца, известного финского скульптора. Однако даже такое яростное стремление Туве к свободе проходит через череду испытаний. Однажды она знакомится с театральным режиссером Вивикой Бандлер. Несмотря на свою всепоглощающую и всеобъемлющую любовь к Вивике, Туве вскоре понимает, что не получает взаимного отклика на свои чувства.
Пока Янссон разбирается со своей личной жизнью, её творческая часть развивается в неожиданном для нее направлении. Ее работа, которая начиналась лишь как сторонний проект, быстро перетягивает все внимание на себя. Туве возвращается к меланхоличным, захватывающим историям, которые она когда-то рассказывала напуганным детям, находясь в бомбоубежищах. Подвиги Муми-троллей, вдохновленные ее собственной жизнью, приносят Туве международную известность и желанную финансовую свободу. Вскоре появляется ежедневный комикс, за ним целый спектакль, а потом и рассказы, которые остаются популярными и по сей день.
Это захватывающая драма о творческой энергии культового таланта и бурном поиске идентичности, желаний и свободы.
Картина являлась официальной заявкой Финляндии на участие в 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но в итоге так и не был номинирован.
Фильм затрагивает короткий период жизни финской писательницы и иллюстратора Туве Янссон, когда ей было примерно 30-40 лет: с начала Второй мировой войны и до середины 1950-х годов. В это время ею и были созданы персонажи Муми-троллей, а затем также появилась и популярная книжная серия.
Бюджет фильма составил 3,4 миллиона евро, что делает его вторым по стоимости в Финляндии после версии «Неизвестного солдата» 2017 года.
Фильм был выпущен у себя на родине в Финляндии 2 октября 2020 года.
Несмотря на пандемию картина побила рекорды кассовых сборов в Финляндии в 2020 году и теперь считается самым кассовым финским фильмом на шведском языке за последние 40 лет.
Фильм снят на родном для Туве Янссон шведском языке.
Производством картины занималась финская продюсерская компания Helsinki-filmi, офис которой находится прямо за углом от студии в Хельсинки, где когда-то жила и работала Туве Янссон.
Для финского режиссёра Зайды Бергрот это уже пятый полнометражный фильм.
Картина основана на сценарии финской актрисы и писательницы Ээвы Путро, которая окончила Российский государственный институт сценических искусств и выступила сценаристом нескольких короткометражных фильмов, затрагивающих квир-темы.
Съемки фильма проходили в Финляндии, в Хельсинки, в ноябре 2019 года.
Хельсинки, 1945 год. Молодая художница Туве Янссон окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Стремлению Туве к свободе предстоит выдержать испытание знакомством с театральным режиссёром Вивикой Бэндлер. Любовь к ней полностью захватила Туве. В своей творческой деятельности она ставила на первое место живопись, но оказалось, что истории, которыми она развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью. Приключения Муми-троллей, наполненные событиями из жизни самой Туве, принесли ей международное признание и финансовую независимость.