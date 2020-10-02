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Туве Туве
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Tove

Туве, 2020

2020 / Финляндия / Швеция
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Биографический фильм о финской писательнице Туве Янссон
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о ранних периодах жизни шведской писательницы и иллюстратора Туве Янссон. Она завоевала всемирную славу благодаря неожиданному в ее жизни проекту – созданию любимого миллионами мира Муми-троллей. 

Хельсинки, 1945 год. С окончанием войны начинающая художница Туве Янссон снова чувствует давно забытое ощущение творческой свободы. Современное искусство, головокружительные вечеринки и свободные отношения: ее неординарная жизнь определенно противоречит строгим идеалам ее отца, известного финского скульптора. Однако даже такое яростное стремление Туве к свободе проходит через череду испытаний. Однажды она знакомится с театральным режиссером Вивикой Бандлер. Несмотря на свою всепоглощающую и всеобъемлющую любовь к Вивике, Туве вскоре понимает, что не получает взаимного отклика на свои чувства.

Пока Янссон разбирается со своей личной жизнью, её творческая часть развивается в неожиданном для нее направлении. Ее работа, которая начиналась лишь как сторонний проект, быстро перетягивает все внимание на себя. Туве возвращается к меланхоличным, захватывающим историям, которые она когда-то рассказывала напуганным детям, находясь в бомбоубежищах. Подвиги Муми-троллей, вдохновленные ее собственной жизнью, приносят Туве международную известность и желанную финансовую свободу. Вскоре появляется ежедневный комикс, за ним целый спектакль, а потом и рассказы, которые остаются популярными и по сей день.

Это захватывающая драма о творческой энергии культового таланта и бурном поиске идентичности, желаний и свободы.

Картина являлась официальной заявкой Финляндии на участие в 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но в итоге так и не был номинирован.

Фильм затрагивает короткий период жизни финской писательницы и иллюстратора Туве Янссон, когда ей было примерно 30-40 лет: с начала Второй мировой войны и до середины 1950-х годов. В это время ею и были созданы персонажи Муми-троллей, а затем также появилась и популярная книжная серия.

Бюджет фильма составил 3,4 миллиона евро, что делает его вторым по стоимости в Финляндии после версии «Неизвестного солдата» 2017 года. 

Фильм был выпущен у себя на родине в Финляндии 2 октября 2020 года.

Несмотря на пандемию картина побила рекорды кассовых сборов в Финляндии в 2020 году и теперь считается самым кассовым финским фильмом на шведском языке за последние 40 лет.

Фильм снят на родном для Туве Янссон шведском языке.

Производством картины занималась финская продюсерская компания Helsinki-filmi, офис которой находится прямо за углом от студии в Хельсинки, где когда-то жила и работала Туве Янссон.

Для финского режиссёра Зайды Бергрот это уже пятый полнометражный фильм.

Картина основана на сценарии финской актрисы и писательницы Ээвы Путро, которая окончила Российский государственный институт сценических искусств и выступила сценаристом нескольких короткометражных фильмов, затрагивающих квир-темы.

Съемки фильма проходили в Финляндии, в Хельсинки, в ноябре 2019 года.

Хельсинки, 1945 год. Молодая художница Туве Янссон окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Стремлению Туве к свободе предстоит выдержать испытание знакомством с театральным режиссёром Вивикой Бэндлер. Любовь к ней полностью захватила Туве. В своей творческой деятельности она ставила на первое место живопись, но оказалось, что истории, которыми она развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью. Приключения Муми-троллей, наполненные событиями из жизни самой Туве, принесли ей международное признание и финансовую независимость.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера онлайн 14 апреля 2022
Премьера в мире 2 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Зайда Бергрот
Зайда Бергрот
В ролях
Альма Пёвсти
Альма Пёвсти
Криста Косонен
Криста Косонен
Шанти Рони
Шанти Рони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Туве 2 постера
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Туве смотреть онлайн

Туве
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«Это не искусство», — говорит скульптор Виктор Янссон, тыча пальцем в странных существ, нарисованных на клочке бумаги его дочерью. Туве в ответ молчит, потому что с отцом согласна. Она считает себя в первую очередь художницей и понимает, что муми-тролли отвлекают ее от серьезной живописи. Да, на холстах она тоже рисует, но ее картины не пользуются популярностью: нет ни грантов, ни заказов. Творит Туве в съемной квартире в послевоенном Хельсинки. Это же жилье служит местом ее…
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Крикса 25 мая 2021, 10:20
"Как же мы отыщем солнце, если побоимся перейти через болото?" 😉 (Туве Янссон)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Я нашла свою внутреннюю Туве»: Интервью с актрисой Альмой Пёвсти Исполнительница роли Туве Янссен о том, как были придуманы Муми-тролли, кем на самом деле была известная писательница и при чём тут любовь.
Написать
31 мая 2021 16:32
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