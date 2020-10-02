Туве, 2020

Фильм рассказывает о ранних периодах жизни шведской писательницы и иллюстратора Туве Янссон. Она завоевала всемирную славу благодаря неожиданному в ее жизни проекту – созданию любимого миллионами мира Муми-троллей.

Хельсинки, 1945 год. С окончанием войны начинающая художница Туве Янссон снова чувствует давно забытое ощущение творческой свободы. Современное искусство, головокружительные вечеринки и свободные отношения: ее неординарная жизнь определенно противоречит строгим идеалам ее отца, известного финского скульптора. Однако даже такое яростное стремление Туве к свободе проходит через череду испытаний. Однажды она знакомится с театральным режиссером Вивикой Бандлер. Несмотря на свою всепоглощающую и всеобъемлющую любовь к Вивике, Туве вскоре понимает, что не получает взаимного отклика на свои чувства.

Пока Янссон разбирается со своей личной жизнью, её творческая часть развивается в неожиданном для нее направлении. Ее работа, которая начиналась лишь как сторонний проект, быстро перетягивает все внимание на себя. Туве возвращается к меланхоличным, захватывающим историям, которые она когда-то рассказывала напуганным детям, находясь в бомбоубежищах. Подвиги Муми-троллей, вдохновленные ее собственной жизнью, приносят Туве международную известность и желанную финансовую свободу. Вскоре появляется ежедневный комикс, за ним целый спектакль, а потом и рассказы, которые остаются популярными и по сей день.

Это захватывающая драма о творческой энергии культового таланта и бурном поиске идентичности, желаний и свободы.