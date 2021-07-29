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Купе номер 6 Купе номер 6
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Купе номер 6 2021 / Финляндия / Эстония / Россия / Германия
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Купе номер 6»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лора (Сейди Хаарла) – студентка из Финляндии, проживающая в квартире московской интеллигентки Ирины (Динара Друкарова). По вечерам здесь собирается толпа людей и ведет заумные беседы. Финка чувствует себя не особенно в своей тарелке: каждый то и дело пытается поправить ее произношение, а все, что хочется самой Лоре, – это остаться наедине с Ириной. Романтические отношения двух девушек запутываются еще больше, когда в запланированную поездку в Мурманск Лоре предстоит отправиться…

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. 29 июля 2021, 11:56
Добавляю в избранное и буду ждать напоминание о выходе в прокат ^^
29 июля 2021, 11:56 Ответить
Potekhin 29 ноября 2021, 12:36
Оценка
Хороший, позитивный такой фильм. Безукоризненное актёрское мастерство Сейди Хаарла и Юры Борисова подчёркивает мельчайшие оттенки настроения главных героев, раскрывает их психологию, заставляет им сопереживать. Есть и грусть, и юмор (в зале не раз возникал смех во время особенно забавных эпизодов). Несмотря на отсутствие внешней динамики, смотрится легко.
29 ноября 2021, 12:36 Ответить
oxana.ltk 30 ноября 2021, 08:47
Оценка
Это наверно лучший фильм, который я смотрела в последнее время. Хожу в кино практически на все новинки, а этот фильм среди всех особенный. Юра Борисов конечно мегаталант.
30 ноября 2021, 08:47 Ответить
lde 30 ноября 2021, 09:19
Оценка
Очередной шедевр антирусского кино. Везде одна серость и безнадёга, обилие водки и табачного дыма. Грязь, слякоть и сильный запах перегара. Всё снято в рамках новых европейских культурных стандартов. В главной роли лесбиянка, русские в большинстве своём представлены как вырожденцы и алкоголики. Буквально перед этим фильмом я посмотрел шедевр "Мелодии белой ночи" реж. Сергей Соловьёв (вышел 1976году). Между этими фильмами пропасть!!! Какое разное понимание и восприятие России и всего русского. Если посмотрев Мелодии белой ночи возникает желание приехать в Россию познакомиться с Русской культурой и людьми, то после Купе номер 6 становишься русофобом. И этот фильм финансировался мин культуры РФ!!!
30 ноября 2021, 09:19 Ответить
User 30 ноября 2021, 20:48
Спасибо за фильм!!! Легкий и спокойный.....🔥
30 ноября 2021, 20:48 Ответить
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