Наша рецензия

Лора (Сейди Хаарла) – студентка из Финляндии, проживающая в квартире московской интеллигентки Ирины (Динара Друкарова). По вечерам здесь собирается толпа людей и ведет заумные беседы. Финка чувствует себя не особенно в своей тарелке: каждый то и дело пытается поправить ее произношение, а все, что хочется самой Лоре, – это остаться наедине с Ириной. Романтические отношения двух девушек запутываются еще больше, когда в запланированную поездку в Мурманск Лоре предстоит отправиться…