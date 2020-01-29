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Постер фильма Игры, в которые играют люди
7.3
Киноафиша Фильмы Игры, в которые играют люди
7.3

Игры, в которые играют люди

, 2020
Seurapeli
Финляндия / комедия / 18+
Постер фильма Игры, в которые играют люди
7.3

О фильме

Группа старых друзей снимает виллу на побережье, планируя устроить сюрприз на день рождения одной из подруг. Все сразу пошло не по плану, когда выяснилось, что именинница не очень-то и рада такому сюрпризу. Напряжение снимает Микаэль, новый бойфренд Вероники, лучшей подруги именинницы и восходящая звезда Голливуда. Знакомый пейзаж, родные лица - вскоре друзья забывают о своем возрасте и на время снова становятся подростками.

В ролях

Лаура Бирн
Лаура Бирн
Veronika
Эмми Парвиайнен
Mitzi
Ээро Милонофф
Ээро Милонофф
Härde
Самули Ниттимяки
Juhana
Паула Весала
Ulla
Кристиан Хильборг
Mikael
Иида-Мария Хейнонен
Natali
Пааво Киннунен
Janne
Саму Хейккиля
Merisään lukija
Jackie
Woolf-koira
Режиссер Йенни Тойвониеми
Сценарист Йенни Тойвониеми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 21 сентября 2020
Премьера в мире 29 января 2020
Дата выхода
21 августа 2020 Финляндия
25 июня 2020 Чехия
Бюджет €1 453 000
Производство Tuffi Films
Другие названия
Seurapeli, Games People Play, Sällskapsspelet, Društvene igre, Gesellschaftsspiele, Jeux de société, Sällskapsspel, Selskabsleg, Selskapslek, Selstkonnamängud, W co grają ludzie, Игра за парти, Игрите на хората, Игры, в которые играют люди, Ігри, в які грають люди, 我們的糟糕派對

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук
3 октября 2020 17:19 Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук Как будет выглядеть кинофестиваль ближайшего будущего месяц назад на своем примере показала Венеция. На Мостру съезжались звезды, проходили мировые премьеры (скуднее, чем обычно, в силу того, что многие потенциальные арт-хиты, вроде фильмов Верховена или Каракса, продюсеры переносили наравне с блокбастерами), жюри благополучно вручило призы.

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