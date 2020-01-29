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Группа старых друзей снимает виллу на побережье, планируя устроить сюрприз на день рождения одной из подруг. Все сразу пошло не по плану, когда выяснилось, что именинница не очень-то и рада такому сюрпризу. Напряжение снимает Микаэль, новый бойфренд Вероники, лучшей подруги именинницы и восходящая звезда Голливуда. Знакомый пейзаж, родные лица - вскоре друзья забывают о своем возрасте и на время снова становятся подростками.
|21 августа 2020
|Финляндия
|25 июня 2020
|Чехия