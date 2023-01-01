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Парень-каратист Парень-каратист
Киноафиша Фильмы Парень-каратист Фильмы похожие на Парень-каратист
The Karate Kid Парень-каратист 1984 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Вся информация о фильме
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