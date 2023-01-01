Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Парень-каратист
Фильмы похожие на Парень-каратист
The Karate Kid
Парень-каратист
1984 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Парень-каратист
Вся информация о фильме
Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик
2010, США
8.0
Суперначо
комедия
2006, Германия / США
6.0
Октябрьское небо
биография, драма
1999, США
8.0
Космический джэм
спорт, семейный, анимация, комедия
1996, США
7.0
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.0
Парень-каратист 4
боевик, драма, семейный
1994, США
4.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
комедия, семейный, приключения
1992, США
8.0
Капитан Крюк
семейный, фэнтези, комедия, приключения
1991, США
8.0
Один дома
криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
Парень-каратист 3
боевик, драма, семейный
1989, США
5.0
Поле чудес
драма, спорт, семейный, фантастика
1989, США
7.0
Дорогая, я уменьшил детей
комедия, фантастика, приключения, семейный
1989, США
7.0
Кто подставил кролика Роджера
криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
8.0
Парень-каратист 2
семейный, спорт
1986, США
6.0
Бесконечная история
сказка, приключения, драма
1984, ФРГ / США
7.0
Инопланетянин
приключения, фэнтези, семейный, драма
1982, США
7.0
Мечтатель
драма, семейный
2005, США
7.0
Дети в стране игрушек
фэнтези, комедия, семейный, приключения
1986, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить