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Парень-каратист
Парень-каратист, 1984: актеры и роли
The Karate Kid
Парень-каратист
1984 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Парень-каратист, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен
John G. Avildsen
В ролях
Ральф Маччио
Ralph Macchio
Мартин Коув
Martin Kove
Элизабет Шу
Elisabeth Shue
Пэт Морита
Pat Morita
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