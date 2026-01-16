Отзывы о фильме
Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении. Последнее время он постоянно слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Кому-то, возможно, такое предложение и показалось бы начисто лишенным смысла. Но не Рею.
Ведь его покойный отец когда-то был просто помешан на этой игре. Любящий сын решает последовать совету. И вот поле построено, и на нем появляется призрачная команда легендарных игроков. Рей не столько напуган, сколько озадачен. Чтобы понять смысл удивительных событий, он начинает собственное расследование…
|21 апреля 1989
|Россия
|6+
|31 августа 1989
|Австралия
|PG
|24 мая 1989
|Бразилия
|24 ноября 1989
|Великобритания
|24 августа 1989
|Германия
|25 ноября 1989
|Греция
|5 января 1990
|Ирландия
|14 февраля 1990
|Испания
|21 апреля 1989
|Казахстан
|13 апреля 1990
|Португалия
|M/6
|5 мая 1989
|США
|21 апреля 1989
|Украина
|31 августа 1989
|Франция
|21 апреля 1989
|Швеция
|11
|30 сентября 1989
|Япония
|R15+