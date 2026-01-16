Terence Mann Рэй, люди придут, Рэй. Они приедут в Айову по причинам, которые даже сами не смогут понять. Они свернут на твою дорогу, не зная точно, зачем. Они придут к твоей двери такими же невинными, как дети, тоскуя по прошлому. Конечно, мы не возражаем, если ты немного осмотришься, скажешь ты. Всего 20 долларов с человека. Они без раздумий передадут деньги: ведь у них есть деньги, а покоя нет. И они выйдут на трибуны; сядут в рубашках с коротким рукавом в идеальный день. Они обнаружат, что у них зарезервированы места где-то вдоль одной из баз, там, где они сидели в детстве и болели за своих героев. Они будут смотреть игру, и это будет как будто они окунулись в волшебную воду. Воспоминания будут настолько густыми, что им придется отмахиваться от них, как от мух. Люди придут, Рэй. Единственная постоянная вещь за все эти годы, Рэй, — это бейсбол. Америка прошла, словно армия катков. Все было стерто, как школьная доска, построено заново и стерто снова. Но бейсбол отмечал время. Это поле, эта игра — часть нашего прошлого, Рэй. Она напоминает нам обо всем хорошем, что когда-то было и что может снова быть. Ох... люди придут, Рэй. Люди обязательно придут.