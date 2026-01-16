Оповещения от Киноафиши
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Поле чудес

Поле чудес

Field of Dreams 18+


О фильме

Фермер из Айовы Рей Кинселла в недоумении. Последнее время он постоянно слышит голос, который советует ему построить бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Кому-то, возможно, такое предложение и показалось бы начисто лишенным смысла. Но не Рею.

Ведь его покойный отец когда-то был просто помешан на этой игре. Любящий сын решает последовать совету. И вот поле построено, и на нем появляется призрачная команда легендарных игроков. Рей не столько напуган, сколько озадачен. Чтобы понять смысл удивительных событий, он начинает собственное расследование…

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 21 апреля 1989
Дата выхода
21 апреля 1989 Россия 6+
31 августа 1989 Австралия PG
24 мая 1989 Бразилия
24 ноября 1989 Великобритания
24 августа 1989 Германия
25 ноября 1989 Греция
5 января 1990 Ирландия
14 февраля 1990 Испания
21 апреля 1989 Казахстан
13 апреля 1990 Португалия M/6
5 мая 1989 США
21 апреля 1989 Украина
31 августа 1989 Франция
21 апреля 1989 Швеция 11
30 сентября 1989 Япония R15+
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $84 532 235
Производство Gordon Company
Другие названия
Field of Dreams, El campo de los sueños, Поле чудес, Feld der Träume, Drömmarnas fält, Baseball álmok, Camp de somnis, Campo de Sonhos, Campo de sueños, Campo dos Sonhos, Düşler Tarlası, Fortidens helter, Hřiště snů, Ihrisko snov, Jusqu'au bout du rêve, Khoảng Trời Ước Mơ, L'uomo dei sogni, Le champ des rêves, Mo'jizalar maydoni, Möcüzələr meydanı, O Campo dos Sonhos, Pole marzeń, Pole snov, Polje sanj, Polje snova, Shoeless Joe, Svajonių laukas, Terenul de baseball, Unelmien kenttä, Ο ξυπόλητος Τζο, Ғажайыптар алаңы, Поле на мечтите, Поље снова, フィールド・オブ・ドリームス, 夢幻成真, 梦幻之地, 梦幻成真, 梦幻球场, 梦田, 棒球男孩
Режиссер
Фил Олден Робинсон
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Тимоти Басфилд
Тимоти Басфилд
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
12 голосов
7.5 IMDb
Отзывы о фильме

Terence Mann Рэй, люди придут, Рэй. Они приедут в Айову по причинам, которые даже сами не смогут понять. Они свернут на твою дорогу, не зная точно, зачем. Они придут к твоей двери такими же невинными, как дети, тоскуя по прошлому. Конечно, мы не возражаем, если ты немного осмотришься, скажешь ты. Всего 20 долларов с человека. Они без раздумий передадут деньги: ведь у них есть деньги, а покоя нет. И они выйдут на трибуны; сядут в рубашках с коротким рукавом в идеальный день. Они обнаружат, что у них зарезервированы места где-то вдоль одной из баз, там, где они сидели в детстве и болели за своих героев. Они будут смотреть игру, и это будет как будто они окунулись в волшебную воду. Воспоминания будут настолько густыми, что им придется отмахиваться от них, как от мух. Люди придут, Рэй. Единственная постоянная вещь за все эти годы, Рэй, — это бейсбол. Америка прошла, словно армия катков. Все было стерто, как школьная доска, построено заново и стерто снова. Но бейсбол отмечал время. Это поле, эта игра — часть нашего прошлого, Рэй. Она напоминает нам обо всем хорошем, что когда-то было и что может снова быть. Ох... люди придут, Рэй. Люди обязательно придут.
Друзья и коллеги: топ совместных фильмов Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
Друзья и коллеги: топ совместных фильмов Бена Аффлека и Мэтта Дэймона От эпизодических ролей до «Оскара».
16 января 2026 10:41
Peacock заказал сериал по фильму о бейсболе «Поле чудес»
Peacock заказал сериал по фильму о бейсболе «Поле чудес» Над проектом будет работать сценарист «Черного зеркала» Майкл Шур.
17 августа 2021 12:55
