Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Джеймс Моррисон
James Morrison
Киноафиша
Персоны
Джеймс Моррисон
Джеймс Моррисон
James Morrison
Дата рождения
21 апреля 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Баунтифул, Юта, США
Популярные фильмы
7.7
Те, кто убивают
(2014)
7.1
Морпехи
(2005)
6.2
Противостояние
(2001)
Фильмография Джеймс Моррисон
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2019
2018
2014
2011
2005
2001
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
4.4
Наслаждайся
Relish
приключения, комедия, драма
2019, США
5
Сомнения Томаса
Doubting Thomas
драма
2018, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Те, кто убивают
драма, боевик, криминал
2014, США
3.8
Ужас из недр
The Terror Beneath
фантастика, боевик, триллер
2011, Канада
7.1
Морпехи
Jarhead
драма, военный, боевик, комедия
2005, Германия / США
Смотреть трейлер
24 часа
драма, боевик, триллер
2001, США
6.3
Противостояние
The One
фантастика, боевик, триллер
2001, США
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667