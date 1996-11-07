Скромный библиотекарь Цуй Чик завоевал репутацию зануды и «книжного червя» даже среди своих коллег. Они и представить не могут, что когда-то Цуй Чик служил в секретной группе спецназа, получившей название «Отряд 701». Солдатам отряда провели экспериментальную операцию, после которой они стали невосприимчивы к боли. У этой суперспособности проявился опасный побочный эффект, и проект решили закрыть. Суперсолдатам едва удалось сбежать от расправы. Но спокойной жизни Цуй Чику за стенами библиотеки приходит конец, когда его бывшие сослуживцы превращаются в жестоких преступников.
|16 мая 1999
|Бразилия
|2 апреля 1998
|Германия
|7 ноября 1996
|Гонконг
|16 мая 1999
|США
|14 декабря 1996
|Южная Корея
|6 февраля 1999
|Япония