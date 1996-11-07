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Постер фильма Черная маска
6.3
Киноафиша Фильмы Черная маска
6.3

Черная маска

, 1996
Hak hap
Гонконг / комедия, фантастика, боевик / 18+
Постер фильма Черная маска
6.3

О фильме

Скромный библиотекарь Цуй Чик завоевал репутацию зануды и «книжного червя» даже среди своих коллег. Они и представить не могут, что когда-то Цуй Чик служил в секретной группе спецназа, получившей название «Отряд 701». Солдатам отряда провели экспериментальную операцию, после которой они стали невосприимчивы к боли. У этой суперспособности проявился опасный побочный эффект, и проект решили закрыть. Суперсолдатам едва удалось сбежать от расправы. Но спокойной жизни Цуй Чику за стенами библиотеки приходит конец, когда его бывшие сослуживцы превращаются в жестоких преступников. 

В ролях

Карен Мок
Tracy Lee
Энтони Вон
Франсуаза Йип
Yeuk Laan
Джет Ли
Джет Ли
Black Mask
Джет Ли
Джет Ли
Black Mask
Шон Лау
Inspector 'Rock' Shek Wai-Ho
Конг Люн
Командир Хунг
Энтони Вон
Энтони Вон
King Kau
Сюн Синьсинь
Jimmy Jimmy
Моузес Чэн
701 Squad Member
King-Fai Chung
Police Commissioner
Кен Лок
Режиссер Дэниэл Ли, Дэниэл Ли
Сценарист Цуй Харк, Тедди Чан, Энн Хуэй, Коан Хуи, Джо Ма
Композитор Тедди Робин Кван, DJ Revolution, Бен Вон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 7 ноября 1996
Дата выхода
16 мая 1999 Бразилия
2 апреля 1998 Германия
7 ноября 1996 Гонконг
16 мая 1999 США
14 декабря 1996 Южная Корея
6 февраля 1999 Япония
MPAA R
Сборы в мире $12 504 289
Производство Win's Entertainment Ltd., Film Workshop, Distant Horizon
Другие названия
Hak hap, Black Mask, 黑俠, Černá maska, Crna maska, Czarna maska, Fekete Maszk, Kara Maske, La vendetta della maschera nera, Máscara negra, Masque noir, Mặt Nạ Đen, Mavri maska, Must mask, Чeрная маска, ブラック・マスク 黒侠, 黑侠, 흑협, Black Mask 1, Hei xia

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Commander Hung [Року, у которого на груди бомба] Скажу одно — у тебя есть яйца. Что скоро станет очевидно, когда ты взорвёшься.
Inspector 'Rock' Shek К чёрту тебя!

Отзывы о фильме

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