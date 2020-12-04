Наша рецензия

Семейная жизнь Илианы и Федора дала трещину. Некогда вспыхнувшая страсть в картинной галерее окончательно угасла. Муж постоянно задерживается на работе и говорит исключительно о своих студентах и новой книге о недооцененном художнике Бодрове. Любимая для него давно превратилась в обузу. И вот, казалось бы, обычный день начинается со страшного — признания жены об ошибке прошлого, повергающей в шок. Впереди ужин с друзьями, который оборачивается хитроумной игрой. Его переживут далеко не…