Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Владимир Студенников
Киноафиша
Персоны
Владимир Студенников
Владимир Студенников
Дата рождения
21 января 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
7.1
Комедия строгого режима
(1992)
7.0
Молодая жена
(1978)
Фильмография Владимир Студенников
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1992
1978
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
1
Актер
1
7.1
Комедия строгого режима
Komediya strogogo rezhima
комедия
1992, Россия
Смотреть трейлер
7
Молодая жена
Molodaya zhena
мелодрама
1978, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667