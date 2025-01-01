Меню
Иван Криворучко
Иван Криворучко
Дата рождения
9 ноября 1940
Возраст
84 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.1
Комедия строгого режима
(1992)
6.3
Риорита
(2008)
6.2
Сашка. Дневник солдата
(2021)
6.2
Сашка. Дневник солдата
Sashka. A Soldier's Diary
короткометражный, военный
2021, Россия
6
Красавец и чудовище
Krasavets i chudovishche
мелодрама
2014, Россия
6.3
Риорита
Riorita
драма, военный
2008, Россия
7.1
Комедия строгого режима
Komediya strogogo rezhima
комедия
1992, Россия
Смотреть трейлер
6.2
Завьяловские чудики
Zavyalovskiye chudiki
комедия
1978, СССР
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
