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Poster of Nuzhnye lyudi
5.9
Kinoafisha Films Nuzhnye lyudi
5.9

Nuzhnye lyudi

, 1986
Nuzhnye lyudi
USSR / Comedy / 18+
Poster of Nuzhnye lyudi
5.9

Cast

Mikhail Kokshenov
Mikhail Kokshenov
Semyon Farada
Semyon Farada
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
Oleg Shklovsky
Oleg Shklovsky
Nikolai Karachentsov
Nikolai Karachentsov
Boryslav Brondukov
Boryslav Brondukov
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Aleksandr Pankratov-Chyornyy
Aleksandr Pankratov-Chyornyy
Mikhail Svetin
Mikhail Svetin
Lyubov Polishchuk
Lyubov Polishchuk
Igor Nefyodov
Vladimir Episkoposyan
Director Vladimir Alenikov
Writer Lion Izmaylov, Anatoli Trushkin
Composer Lora Kvint
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1986
World premiere 30 December 1986
Production Ekran
Also known as
Nuzhnye lyudi, Нужные люди, Necessary People

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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