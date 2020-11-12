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Сталин и Берия узнали о том, что такое анабиоз. Изобретателю был отдан большевистский приказ внедрить открытие в жизнь... Тем временем город Черноморск готовится к проведению праздника смеха. Сюда едут популярные актеры театра и кино. Местный деятель культуры Леша Муромцев привозит гостей в фешенебельный загородный дом, который когда-то был дачей Сталина, и не подозревает, что Сталин его уже ожидает в покоях...
|2 февраля 1991
|СССР