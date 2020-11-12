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Постер фильма И черт с нами!
4.8
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4.8

И черт с нами!

, 1991
I chyort s nami!
СССР / приключения, комедия / 18+
Постер фильма И черт с нами!
4.8

О фильме

Сталин и Берия узнали о том, что такое анабиоз. Изобретателю был отдан большевистский приказ внедрить открытие в жизнь... Тем временем город Черноморск готовится к проведению праздника смеха. Сюда едут популярные актеры театра и кино. Местный деятель культуры Леша Муромцев привозит гостей в фешенебельный загородный дом, который когда-то был дачей Сталина, и не подозревает, что Сталин его уже ожидает в покоях...

В ролях

Георгий Саакян
Stalin
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Lyosha Muromtsev
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Lena
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Artist
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Andrey Andreyevich
Михаил Светин
Михаил Светин
Tuzov
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Pyotr Petrovich
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Ivan Kuzmich
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Artist
Anna Demyanenko
Sveta - prodruga Lyoshi
Режиссер Александр Павловский
Сценарист Игорь Шевцов, Александр Павловский, Леонид Дербенёв
Композитор Максим Исаакович Дунаевский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 2 февраля 1991
Дата выхода
2 февраля 1991 СССР
Производство Odessa Film Studios, JV Sovkhalizh
Другие названия
I chyort s nami!, И чёрт с нами, And to Hell with Us!, И черт с нами!

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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