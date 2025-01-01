Пятнадцать лет назад выпускница детдома Настя стала суррогатной матерью. После пятых родов ей запрещают беременеть, и в отчаянии она решает найти всех своих детей, которых отдала в чужие семьи. Анастасия Светлова выросла в детском доме, откуда вышла в «большой мир» в беспокойные 1990-е. Чтобы заработать самой и помочь своей подруге Алисе встать на ноги, она решает стать суррогатной матерью и отдает приемным родителем свою девочку Марину. За дальнейшие пятнадцать лет Настя рожает еще четверых детей, но последние роды проходят очень тяжело. После этого врачи запрещают Насте заводить детей, хотя именно теперь она мечтает по-настоящему стать мамой и самой воспитать ребенка. От отчаяния на грани самоубийства ее спасает репортер под прикрытием Антон Ордынцев. Вместе они пытаются узнать правду о судьбе всех детей Насти, которые выросли, даже не зная о ее существовании.