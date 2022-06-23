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Александр Носик
Александр Носик
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Александр Носик
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Дата рождения
6 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Александр Носик
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Статьи о персоне
«Никогда не будешь играть»: правда о «черных» актерских списках вышла наружу
Александр Носик рассказал, как столкнулся со сложностями в профессии.
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23 июня 2022 15:10
«Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду
После съемок в сериале актер остался без ролей.
Написать
23 июня 2022 10:10
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