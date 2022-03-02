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Максим Аверин
Максим Аверин
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Максим Аверин
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Дата рождения
26 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
192 см
Биография Максима Аверина
Родился 26 ноября 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Максима Аверина
Курьёзы
драма
2019, Россия
5.0
Любовь и сакс
мелодрама
2017, Россия
0.0
Глухарь в кино
комедия, боевик
2010, Россия
6.0
Шевели ластами
анимация, приключения
2009, Бельгия
7.0
Любовь Авроры
комедия, мелодрама
2007, Украина
0.0
Любовь одна
драма, мелодрама
2007, Россия
5.0
Варварины свадьбы
драма
2007, Россия
5.0
Город без солнца
триллер, драма
2006, Россия
7.0
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