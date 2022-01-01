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Соучастники, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Карина Разумовская и Дмитрий Миллер в телевизионном фильме Романа Просвирнина, в котором слились воедино два жанра: криминал и мелодрама. Разумовская и Миллер здесь играют супругов, Ольгу и Эдуарда Васильевых. Однажды Ольга возвращается домой из командировки раньше запланированного и, по закону жанра, обнаруживает своего благоверного в объятиях другой женщины. Разлучницей оказывается учительница их сына, Жанна, а вскоре Ольга обнаруживает ее труп во дворе дома. Выяснять, как именно умерла учительница, нет времени, ведь ясно одно – ее бездыханное тело не должны обнаружить рядом с домом Васильевых. Ольга и Эдуард отвозят труп подальше от дома и оставляют его на лавке, однако вскоре он куда-то исчезает. Измена и так не самое простое испытание для отношений супругов, а тут еще и общая тайна. 

5.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Роман Просвирнин
Роман Просвирнин
В ролях
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Николай Калинин
Сергей Мухин
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соучастники 1 постер
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