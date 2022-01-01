Соучастники, 2015

Карина Разумовская и Дмитрий Миллер в телевизионном фильме Романа Просвирнина, в котором слились воедино два жанра: криминал и мелодрама. Разумовская и Миллер здесь играют супругов, Ольгу и Эдуарда Васильевых. Однажды Ольга возвращается домой из командировки раньше запланированного и, по закону жанра, обнаруживает своего благоверного в объятиях другой женщины. Разлучницей оказывается учительница их сына, Жанна, а вскоре Ольга обнаруживает ее труп во дворе дома. Выяснять, как именно умерла учительница, нет времени, ведь ясно одно – ее бездыханное тело не должны обнаружить рядом с домом Васильевых. Ольга и Эдуард отвозят труп подальше от дома и оставляют его на лавке, однако вскоре он куда-то исчезает. Измена и так не самое простое испытание для отношений супругов, а тут еще и общая тайна.