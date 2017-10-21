Главная героиня ленты, Наташа Исаева, красивая и одинокая девушка. Свою жизнь она решила посвятить волонтерской работе в собачьем приюте и воспитанию крестницы. Однажды Наташа находит на улице пса, которому нужна ветеринарная помощь – его сбила машина. В клинике Наташа внезапно встречает Олега, в которого была влюблена в школьные годы. Когда-то он был дерзким отличником и всеобщим любимцем, мечтал о консерватории… Но стал обычным пьющим ветеринаром. Весь свой скромный заработок он отдает ребенку, а сам живет в клинике. Вскоре Олега увольняют с работы за регулярное пьянство. Сердобольная Наташа разрешает ему пожить у нее, а для ее матери появление бездомного мужчины вслед за бездомным псом становится последней каплей…