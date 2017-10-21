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Блюз для сентября

Blyuz dlya sentyabrya 18+
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О фильме

Главная героиня ленты, Наташа Исаева, красивая и одинокая девушка. Свою жизнь она решила посвятить волонтерской работе в собачьем приюте и воспитанию крестницы. Однажды Наташа находит на улице пса, которому нужна ветеринарная помощь – его сбила машина. В клинике Наташа внезапно встречает Олега, в которого была влюблена в школьные годы. Когда-то он был дерзким отличником и всеобщим любимцем, мечтал о консерватории… Но стал обычным пьющим ветеринаром. Весь свой скромный заработок он отдает ребенку, а сам живет в клинике. Вскоре Олега увольняют с работы за регулярное пьянство. Сердобольная Наташа разрешает ему пожить у нее, а для ее матери появление бездомного мужчины вслед за бездомным псом становится последней каплей…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 октября 2017
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Blyuz dlya sentyabrya, Blues for September, Blues para septiembre, Блюз для сентября
Режиссер
Роман Просвирнин
Роман Просвирнин
В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Ирина Основина
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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