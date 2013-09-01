По сюжету фильма, главная героиня работает простым водителем троллейбуса и живет в общежитии. Она никогда не отказывает людям в их просьбах, а нередко и сама предлагает свою помощь. Такого отзывчивого и доброго человека еще нужно поискать. В своей комнате она совершенно бесплатно селит бывшую учительницу, она отдает свое единственное платье почти незнакомой девушке, а ее коллеги всегда могут рассчитывать, что Женя выйдет вместо них на смену. Такой образ жизни вызывает недоумение окружающих Женю людей, и все они считают, что таким образом она никогда не будет счастлива. Однако героиня уверена, что едет по правильному маршруту и счастье обязательно ее найдет.