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Киноафиша Фильмы Счастливый маршрут

Счастливый маршрут

Schastlivyy marshrut 18+
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О фильме

По сюжету фильма, главная героиня работает простым водителем троллейбуса и живет в общежитии. Она никогда не отказывает людям в их просьбах, а нередко и сама предлагает свою помощь. Такого отзывчивого и доброго человека еще нужно поискать. В своей комнате она совершенно бесплатно селит бывшую учительницу, она отдает свое единственное платье почти незнакомой девушке, а ее коллеги всегда могут рассчитывать, что Женя выйдет вместо них на смену. Такой образ жизни вызывает недоумение окружающих Женю людей, и все они считают, что таким образом она никогда не будет счастлива. Однако героиня уверена, что едет по правильному маршруту и счастье обязательно ее найдет. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 сентября 2013
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Schastlivyy marshrut, Happy Route, Счастливый маршрут
Режиссер
Виктория Держицкая
В ролях
Ольга Сташкевич
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Александр Чернявский
Александр Чернявский
Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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