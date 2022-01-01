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Галина Стаханова
Галина Стаханова
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Галина Стаханова
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Дата рождения
12 октября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Галины Стахановой
Родилась 12 октября 1940 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Галины Стахановой
Амбивалентность
драма
2018, Россия
6.0
Ёлки 5
комедия, мелодрама
2016, Россия
6.0
По секрету всему свету
мелодрама
2015, Россия
6.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
5.0
Смокинг по-рязански
мелодрама, комедия
2008, Россия
0.0
Как же быть сердцу
мелодрама
2008, Россия
6.0
Куколкa
драма
1988, СССР
0.0
Жена керосинщика
драма
1988, СССР
6.0
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