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Синдром жизни, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Елизавета Петровна только что похоронила мужа, с которым прожила всю жизнь. Единственная дочь и единственный внук — вот и вся семья, жизнь которых во многом определял покойный. В процессе разбора вещей мужа она обнаруживает письмо супруга. В его содержании — тайна, которую глава семьи хранил от Елизаветы Петровны несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери Валерии, но у той свои проблемы и интересы, «не до того». Что говорить о внуке, который живет в обособленной, отдельной реальности. Кажется, в этой семье просто не принято ни слушать, ни тем более слышать друг друга. Но постепенно члены семейства, переживающие горе каждый по-своему, находят точки соприкосновения.

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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 апреля 2022
Премьера в мире 18 апреля 2022
Возраст 12+
Стрим-сервис KION
Режиссер
Мария Шалаева
Мария Шалаева
В ролях
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Мария Сокова
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Синдром жизни 1 постер
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KION объявил дату выхода мелодрамы «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой Премьера приурочена к 85-летию актрисы.
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11 апреля 2022 14:27
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