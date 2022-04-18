Синдром жизни, 2022

Елизавета Петровна только что похоронила мужа, с которым прожила всю жизнь. Единственная дочь и единственный внук — вот и вся семья, жизнь которых во многом определял покойный. В процессе разбора вещей мужа она обнаруживает письмо супруга. В его содержании — тайна, которую глава семьи хранил от Елизаветы Петровны несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери Валерии, но у той свои проблемы и интересы, «не до того». Что говорить о внуке, который живет в обособленной, отдельной реальности. Кажется, в этой семье просто не принято ни слушать, ни тем более слышать друг друга. Но постепенно члены семейства, переживающие горе каждый по-своему, находят точки соприкосновения.