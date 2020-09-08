«Смотри как я»: Рецензия Киноафиши

Олю и Максима сводит вместе банальная случайность и запускает цепь почти невероятных событий. Она бежит из надоевшего ей детдома и пытается ощутить себя нужной, а он старается скрыться от капризов и давления богатого отца, который слишком активно пытается восполнить сыну отсутствие у него зрения. Уставшие от взрослого произвола новые друзья пускаются в бега, угнав из гаража красный Мустанг и прихватив с собой несколько пачек денег из сейфа. Это начало их длинного приключения, в котором они увидят множество колоритных персонажей русской глубинки: гопников, полицейских, наркоторговцов и случайных прохожих.

Смотри как я

«Смотри как я» — типичное роуд-муви о подростках. Герои ищут свободу и независимость, ведь почувствовали себя взрослыми раньше, чем это подтверждает дата рождения в паспорте. Безобидная на первый взгляд поездка оказывается лакмусовой бумажкой, моментально окрашивающей наивность и максимализм детей, бегущих от самих себя. Герои — типичные противоположности: бунтарка, у которой нет ничего, и тепличный ребенок, у которого есть все и даже чуть больше. Немного разнообразия в этот дуэт добавляет врожденная слепота Максима, но она не создает больших трудностей и вполне может сойти за рекламу социальной программы «Доступная среда», видимо, уже реализованной в Ростовской области. Эта особенность работает исключительно на характер героя и внешнюю драму. Окружающие продолжают жалеть и сочувствовать, несмотря на то, что парень уже давно примирился с отсутствием зрения. С напарницей все обстоит чуточку банальнее, ведь ее главное желание обрести семью легко угадывается еще до знакомства героев.

Смотри как я

Более живописной получилась ростовская глубинка, полная почти мифических персонажей. Уже первый поход в магазин под пристальным наблюдением недовольного охранника заканчивается встречей с местными гопниками. Они как будто сошли с рекламы британского движения скинхедов, не забыв идеально отгладить свою белоснежную рубашку, обязательно дополненную подтяжками и увесистыми ботинками. Разбитый деревенский забор, на котором они гордо восседают, только подчеркивает местную сюрреалистичность. Дальше по списку провинциальный полицейский, не расстающийся со своими Ray-Ban aviator и отыгрывающий плохого копа, современный скоморох наркоторговец, богатый отец, устраивающий эпичный рыцарский турнир для слепого сына, общительная администратор отеля и яркие жители Ростова. Излишняя карикатурность картине к лицу: она превращает действие в реалистичную современную сказку, а героев — в собирательный образ Колобка.

Смотри как я

Самым неожиданным в этом приключении будет финал, не разбрасывающийся примитивными нравоучениями и заставляющий расплачиваться за свои ошибки. Он буквально преображает все путешествие, приумножая страх и одиночество, парализующие подростковый разум. Оглядываясь на беззаботность начала, юношеский бунт, которому взрослые не сразу придают значение, выглядит красивым только на больших экранах и в книжках. Реальность оказывается беспощадна. Набрав большую скорость, герои просто не могут остановиться, дать заднюю и все глубже вязнут в проблемах. Со стороны кажется, почти все из них легко решить, тем более если твой отец — олигарх. Вот только подростки еще не готовы проигрывать, признавать суровость взрослого мира и хотят продолжать движение, пока ноги позволяют бежать. Дождитесь окончания первой части титров, чтобы увидеть второй (или настоящий) финал, заставляющий вспомнить об экранизации «99 франков».

Смотри как я

«Смотри как я» — подростковая драма о непонимании жизни и поисков своего места в сотне километрах от дома. Ответы, как всегда, окажутся банальными, а реальность — жестокой и колючей. Даже удивительно, как практически мифическое путешествие по глубинке получает столь реалистичное завершение. Украшают это приключение яркие персонажи и обаятельная парочка главных героев с понятными многим проблемами. Картина заявляется как комедия, но назвать ее таковой сложно. Юмор — не самая запоминающаяся сторона, а все действие скорее наполнено едким сарказмом и безысходностью. Если вы еще способны вспомнить, насколько остры юношеские переживания и одиночество, усугубленные давлением окружающих, то легко найдете общий язык с этими героями и их горестями.

Константин Киценюк