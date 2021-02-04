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Понаехали, 2020

2020 / Россия
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Комедия о забавных приключениях семьи на Кавказе
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Знакомая многим ситуация: когда ребенок растет не в полной семье, то зачастую отчаянно пытается отыскать своего недостающего родителя.

Так и главный герой фильма Алексей (Семен Стругачев) тоже вырос лишь с матерью. Он давно повзрослел и обзавелся своей семьей. Как единственное напоминание об отце у него есть только старый потертый пиджак. С годами желание брошенного ребенка узнать, что же случилось с его родителем, никуда не делось, а только усилилось.

Однажды супруга главного героя Марина (Елена Бирюкова) во время одной из очередных уборок случайно находит в кармане того самого пиджака старую черно-белую фотографию с изображением мужчины и надписью «Любимой Любе от Резвана», а также указанием даты и места – таинственный незнакомец оказался с Кавказа. Появившаяся словно ниоткуда фотография – возможный ключ к разгадке, кем все-таки являлся отец главного героя. Поэтому неожиданная находка становится для Алексея отличным поводом отправиться на поиски потерянных родственников. Только теперь перед ним стоит проблема: как сообщить своей семье, что вместо долгожданного запланированного отдыха в Испании их ждет необычайное путешествие к Кавказским горам. Потому что дочь Анастасия и сын Вадик, которые уже грезят о фотографиях с жаркого испанского побережья, не могут понять, зачем спустя столько времени их отцу резко понадобилось найти некого Резвана.

Однако путешествие, которое прольет свет на прошлое Алексея и наконец расставит все точки над «и», лишь только начинается.

 

 

Исполняющая роль Марины актриса Елена Бирюкова стала популярна после выхода сериала «Саша+Маша», однако вскоре после закрытия проекта актриса резко пропала из виду. На самом деле, актриса теперь все свое рабочее время уделяет театру. 

Жанр фильма – роуд-муви, что можно описать, как картину о дорожном путешествии главных героев с большим количеством попутных испытаний и приключений.

Режиссер картины Султан Хажироко известен в первую очередь как музыкант и основатель проекта «Султан Ураган». Группа была создана в 1998 году и существует по сей день. Самым знаменитым синглом группы является выпущенный в 2013 году трек «На дискотеку», который набрал в общей сложности более 187 миллионов просмотров на YouTube.

Одним из сценаристов фильма выступил актер Тамби Масаев, известный своим участием в YouTube-шоу «Что было дальше?».

Режиссер Султан Хажироко выступил также композитором фильма.

Это не первая совместная работа режиссера Султана Хажироко и оператора Александра Сюткина. Они уже работали над картиной «По небу босиком».

 

Алексей никогда не знал отца, но однажды в порванном кармане старого пиджака он обнаруживает  его фото, и узнает что тот живет на Кавказе. И вместо запланированной поездки в Испанию семья Алексея оказывается на кавказских просторах. Отпуск и поиск отца становятся настоящим приключением для Алексея и его близких — смешным, нелепым, иногда немного опасным, и точно незабываемым. 

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера в мире 4 февраля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Storm Cinema
Режиссер
Султан Хажироко
Султан Хажироко
В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Артём Башенин
Артём Башенин
Халил Мусаев
Халил Мусаев
Светлана Егорова
Светлана Егорова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Понаехали 1 постер
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Семейство автоинспектора Алексея (Семен Стругачев) совсем уж было собралось отправиться в отпуск в Испанию. Как вдруг случай: в кармане старого любимого пиджака, в прорехе, нашлась пожелтевшая фотокарточка. На ней – родная мама Алексея со жгучим кавказским мужчиной Резваном. Подпись недвусмысленная. «Выходит, ты Резванович!» – восклицает супруга (Елена Бирюкова). Сам Алексей тоже потрясен новостью. Теперь его цель – встретиться с родителем, если тот еще жив. Ради…
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Кадры из фильма Все кадры
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