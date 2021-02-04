Понаехали, 2020

Знакомая многим ситуация: когда ребенок растет не в полной семье, то зачастую отчаянно пытается отыскать своего недостающего родителя.

Так и главный герой фильма Алексей (Семен Стругачев) тоже вырос лишь с матерью. Он давно повзрослел и обзавелся своей семьей. Как единственное напоминание об отце у него есть только старый потертый пиджак. С годами желание брошенного ребенка узнать, что же случилось с его родителем, никуда не делось, а только усилилось.

Однажды супруга главного героя Марина (Елена Бирюкова) во время одной из очередных уборок случайно находит в кармане того самого пиджака старую черно-белую фотографию с изображением мужчины и надписью «Любимой Любе от Резвана», а также указанием даты и места – таинственный незнакомец оказался с Кавказа. Появившаяся словно ниоткуда фотография – возможный ключ к разгадке, кем все-таки являлся отец главного героя. Поэтому неожиданная находка становится для Алексея отличным поводом отправиться на поиски потерянных родственников. Только теперь перед ним стоит проблема: как сообщить своей семье, что вместо долгожданного запланированного отдыха в Испании их ждет необычайное путешествие к Кавказским горам. Потому что дочь Анастасия и сын Вадик, которые уже грезят о фотографиях с жаркого испанского побережья, не могут понять, зачем спустя столько времени их отцу резко понадобилось найти некого Резвана.

Однако путешествие, которое прольет свет на прошлое Алексея и наконец расставит все точки над «и», лишь только начинается.