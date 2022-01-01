Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшие российские комедии 2020
Киноафиша Подборки Лучшие российские комедии 2020

Лучшие российские комедии 2020

С каждым годом комедии, которые снимаются российскими киноделами, становятся лучше – и это неоспоримый факт, подтвержденный еще и кассовыми сборами в отечественном прокате. К сожалению, 2020 год внес свои коррективы, но и в этом году русские режиссеры порадовали зрителей неплохим разнообразием по-настоящему смешных фильмов. Лучшие представители категории отечественных комедий – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 5 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Белка и Стрелка. Карибская тайна
Белка и Стрелка. Карибская тайна
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный, комедия, приключения
2020, Россия
Хэппи-энд
Хэппи-энд
5.0
комедия
2020, Россия / Таиланд
Номер один
Номер один
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, приключения
2020, Россия
Отель «Белград»
Отель «Белград»
7.0
комедия
2020, Россия
Смотри как я
Смотри как я
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, приключения
2020, Россия
Сбросить
Жанр
Все Анимация Семейный Комедия Приключения
Страна
Все Россия Таиланд
Год
Все 2020-2022

5 самых смешных российских комедий 2020 года

Год, безусловно, выдался тяжелым, но неужели отечественный кинематограф не предоставит кинозрителям возможности поднять настроение, посмотрев действительно забавные комедии?

«Номер один»

Номеров 1 в этом фильме два: так прозвали Феликса, опытного ворюгу, специализирующегося на похищении предметов искусства. А еще это название картины, становящейся целью очередной кражи — полотно Марка Ротко действительно называется «N 1». Только что покинувший тюремные нары Феликс нуждается в средствах, чтобы рассчитаться с серьезными долгами, и задумывает дерзкое ограбление. Но сам он слишком усталый и потрепанный, и действовать в одиночку ему не хочется — и он собирает команду…

В съемках одного из моментов фильма были задействованы пожарные машины в количестве 15 штук. Двум из них пришлось покинуть съемочную площадку — они умчались по реальным вызовам. А насчет картины пришлось договариваться с наследниками художника.

«Отель «Белград»

Павел — владелец роскошного отеля «Белград» и живет в Сербии жизнью богатого плейбоя: крутые тачки, буйные вечеринки, хоровод ослепительных девчонок вокруг него — прекрасного и единственного. Но эта райская жизнь внезапно заканчивается: Паша умудряется влипнуть в глупейшую историю и перейти дорожку Душану — известному местному криминальному авторитету. И остается должен ему. Путей расплатиться с долгами два — остаться без собственного бизнеса или жениться на не слишком обаятельной дочке Душана Ветране…

Сербская часть съемочной группы была удивлена русской традицией бить тарелки после первого снятого эпизода.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»

Когда-то каждый советский школьник знал клички двух собачек-космонавтов: Белки и Стрелки. Этот полнометражный анимационный мультфильм сделал их полноценными говорящими героями, но уже не космической, а разведывательной эпопеи. У берегов братского острова Кубы замечено странное явление непонятной природы: над океаном вздымается гигантский черный смерч, жадно втягивающий воду. Экологическая катастрофа? Испытания нового биологического оружия? Героическим песикам предстоит прибыть на место загадочной аномалии и по необходимости переквалифицироваться в водолазов — возможно, непонятной штуковиной кто-то управляет с океанского дна?

«Хэппи-энд»

На пляже в солнечном Таиланде лежит и странно пялится на окружающее пожилой человек. С виду — обычный пенсионер из России. Он ограблен — ни денег, ни документов, ни вещей. Грабители так стукнули его по голове, что с ним приключилась амнезия: он не помнит ни самого эпизода ограбления, ни… обстоятельств, приведших его в эту страну! Пытаясь добыть себе еду, он попадает в поле зрения полиции и обвиняется в бродяжничестве и хулиганских действиях. На исправительные работы его отправляют в отель, принадлежащий соотечественнице. Бойкий старец вскоре осваивается на новом месте жительства, организовывает собственный бизнес, но пока для него остается загадкой: да что же он, собственно, здесь забыл?..

Тайский полицейский участок в фильме — настоящий. Стражи закона любезно предоставили его съемочной группе в полное распоряжение.

«Смотри как я»

Оля — девчонка со сложным характером и нелегкой судьбой — она детдомовка, никому не нужная на этом свете. Устав от казенщины и прессинга, она сбегает из детского дома. Но в одиночку наслаждаться свободой и неинтересно, и трудно, и денег у нее, разумеется, нет. Но ее новый знакомый Макс оказывается родственной душой, хоть он и сынок богатенького папочки! Но ему надоело жить с отцом, его душа тоже устремилась к свободе, и двое подростков пускаются в безбашенное путешествие по стране — к морю. И это очень странное приключение не только для парня, но и для девушки: дело в том, что парень — слеп!

Выбор редакции
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Классные фильмы про космос, которые нравятся даже скептикам жанра
Классные фильмы про космос, которые нравятся даже скептикам жанра
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши