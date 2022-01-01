5 самых смешных российских комедий 2020 года

Год, безусловно, выдался тяжелым, но неужели отечественный кинематограф не предоставит кинозрителям возможности поднять настроение, посмотрев действительно забавные комедии?

«Номер один»

Номеров 1 в этом фильме два: так прозвали Феликса, опытного ворюгу, специализирующегося на похищении предметов искусства. А еще это название картины, становящейся целью очередной кражи — полотно Марка Ротко действительно называется «N 1». Только что покинувший тюремные нары Феликс нуждается в средствах, чтобы рассчитаться с серьезными долгами, и задумывает дерзкое ограбление. Но сам он слишком усталый и потрепанный, и действовать в одиночку ему не хочется — и он собирает команду…

В съемках одного из моментов фильма были задействованы пожарные машины в количестве 15 штук. Двум из них пришлось покинуть съемочную площадку — они умчались по реальным вызовам. А насчет картины пришлось договариваться с наследниками художника.

«Отель «Белград»

Павел — владелец роскошного отеля «Белград» и живет в Сербии жизнью богатого плейбоя: крутые тачки, буйные вечеринки, хоровод ослепительных девчонок вокруг него — прекрасного и единственного. Но эта райская жизнь внезапно заканчивается: Паша умудряется влипнуть в глупейшую историю и перейти дорожку Душану — известному местному криминальному авторитету. И остается должен ему. Путей расплатиться с долгами два — остаться без собственного бизнеса или жениться на не слишком обаятельной дочке Душана Ветране…

Сербская часть съемочной группы была удивлена русской традицией бить тарелки после первого снятого эпизода.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»

Когда-то каждый советский школьник знал клички двух собачек-космонавтов: Белки и Стрелки. Этот полнометражный анимационный мультфильм сделал их полноценными говорящими героями, но уже не космической, а разведывательной эпопеи. У берегов братского острова Кубы замечено странное явление непонятной природы: над океаном вздымается гигантский черный смерч, жадно втягивающий воду. Экологическая катастрофа? Испытания нового биологического оружия? Героическим песикам предстоит прибыть на место загадочной аномалии и по необходимости переквалифицироваться в водолазов — возможно, непонятной штуковиной кто-то управляет с океанского дна?

«Хэппи-энд»

На пляже в солнечном Таиланде лежит и странно пялится на окружающее пожилой человек. С виду — обычный пенсионер из России. Он ограблен — ни денег, ни документов, ни вещей. Грабители так стукнули его по голове, что с ним приключилась амнезия: он не помнит ни самого эпизода ограбления, ни… обстоятельств, приведших его в эту страну! Пытаясь добыть себе еду, он попадает в поле зрения полиции и обвиняется в бродяжничестве и хулиганских действиях. На исправительные работы его отправляют в отель, принадлежащий соотечественнице. Бойкий старец вскоре осваивается на новом месте жительства, организовывает собственный бизнес, но пока для него остается загадкой: да что же он, собственно, здесь забыл?..

Тайский полицейский участок в фильме — настоящий. Стражи закона любезно предоставили его съемочной группе в полное распоряжение.

«Смотри как я»

Оля — девчонка со сложным характером и нелегкой судьбой — она детдомовка, никому не нужная на этом свете. Устав от казенщины и прессинга, она сбегает из детского дома. Но в одиночку наслаждаться свободой и неинтересно, и трудно, и денег у нее, разумеется, нет. Но ее новый знакомый Макс оказывается родственной душой, хоть он и сынок богатенького папочки! Но ему надоело жить с отцом, его душа тоже устремилась к свободе, и двое подростков пускаются в безбашенное путешествие по стране — к морю. И это очень странное приключение не только для парня, но и для девушки: дело в том, что парень — слеп!