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Олю и Максима сводит вместе банальная случайность и запускает цепь почти невероятных событий. Она бежит из надоевшего ей детдома и пытается ощутить себя нужной, а он старается скрыться от капризов и давления богатого отца, который слишком активно пытается восполнить сыну отсутствие у него зрения. Уставшие от взрослого произвола новые друзья пускаются в бега, угнав из гаража красный Мустанг и прихватив с собой несколько пачек денег из сейфа. Это начало их длинного приключения, в котором они…