«Удалить историю»: Рецензия Киноафиши

На российские экраны выходит комедия от необычных французских режиссеров Гюстава Керверна и Бенуа Делепина, которая была отмечена жюри на последнем Берлинском кинофестивале. Каждый их фильм — это настоящий праздник, и в этот раз они рассказывают о самой главной проблеме человечества — зависимости от интернета.

Трое французов-неудачников не представляют себе жизни без новейших технологий и социальных сетей. Кто-то страдает бессмысленным шопоголизмом, другие постоянно заводят многочисленные кредиты, а эти пытаются избавиться от всякого видеокомпромата. Их жизнь превратилась в настоящий ад, поэтому они решают связаться с одним хакером, который поможет им проникнуть в iCloud-хранилища. Им необходимо стереть всю информацию из базы данных во что бы то ни стало.

Удалить историю

Фильмы Гюстава Керверна и Бенуа Делепина представляют собой социальный кинематограф Франции. Пока другие снимают про вездесущий средний класс, который погряз в философии экзистенциализма, они рассказывают истории про «униженных и оскорблённых» с комедийной точки зрения. Социальное кино начали воспринимать серьезно во Франции после Аньес Варды, однако это не стало неким абсолютом, поэтому обычно французское кино всегда о духовном, высоком — и обязательно в компании бокала вина.

Таким образом, буржуазный портрет французского общества полностью разрушается под пристальными взглядами Керверна и Делепина. Их герои совершенно из другого мира, но даже со своим безумием они все равно будут понятны любому зрителю. Так, в «Удалить историю» режиссеры обращаются к глобальной проблеме зависимости человечества от соцсетей и гаджетов. Параллельно, может быть даже в соседнем зале, другой важный французский постановщик Филипп Гаррель полностью исключит любые технологии XXI века в своей картине «Соль слез». Его герои под стать классическому поэтическому реализму будут искать себя на улицах Парижа и заниматься легким гедонизмом. Последним у Керверна и Делепина тоже занимаются, но не придают этому никакого значения. Один не может побороть свой шопоголизм, поэтому постоянно покупает странные вещи и берет взаймы у банков, другая тоже никак не обретет гармонии с деньгами, а третья, чтобы выжить, продает ненужные вещи.

Удалить историю

В «Удалить историю» нет никакого американского гламура, если речь идет об интернете и социальных сетях. Картина соткана из настоящих бытовых вещей, которые устрашают своей правдоподобностью. Настоящий хоррор, конечно же, появляется чуть позже, когда герои осознают, что просто так избавиться от всех прелестей информационных технологий невозможно. Для этого надо доехать до главного облачного хранилища и уничтожить все данные, но кто это позволит сделать обычным деревенским французам? Они же привыкли проводить будни с пивом в руках и не думать о реальных человеческих проблемах, тем более о каких-то там счетах.

С этого и начинается настоящий абсурд и комедия, потому что нелепость ситуации, в которую попали главные герои, может быть только в кино или в каком-то легком романе. Словно люди со сверхспособностями, троица придумывает план по внедрению в облачное хранилище, где они смогут удалить все данные о себе. Так никто за ними не будет больше следить, да и кредиты можно не оплачивать. Гротескные элементы и настоящая комедия положений своего рода возвращают к старым французским фильмам 70-х — 80-х годов. Разница здесь только в лексиконе и изобилии гаджетов.

Удалить историю

Французы-неудачники действительно придумывают безумный план, чтобы стереть себя из базы данных и начать жизнь с чистого листа, потому что об этом сейчас мечтает каждый человек. Можно было вздохнуть полной грудью, если твои действия были удалены, а информация уничтожена. За всей этой пеленой абсурдности и юмора скрывается важная мысль: для того, чтобы доказать свое существование, у человека должен быть доступ в интернет. В итоге вся жизнь умещается в терабайтах облачного хранилища, а люди — это всего лишь мешок информации без эмоций и чувств. Вот только герои Керверна и Делепина совсем другие — живые, потому и идут с высоко поднятой головой, несмотря на все проблемы.

Картина понравится любителям французских комедий и предыдущих картин Гюстава Керверна и Бенуа Делепина. Фанаты Седрика Клапиша тоже посчитают фильм интересным.

Ася Заболоцкая