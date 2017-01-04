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Долина волков
La vallée des loups
Долина волков, 2016
2016 / Франция
7.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
документальный
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7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
4 января 2017
Возраст
18+
Режиссер
Жан-Мишель Бертран
В ролях
Жан-Мишель Бертран
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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