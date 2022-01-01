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Корина Масьеро
Корина Масьеро
Corinne Masiero
О персоне
Фильмография
Корина Масьеро
Corinne Masiero
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Дата рождения
3 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Корины Масьеро
Родилась 3 февраля 1964 года. Дуэ, Франция.
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Фильмография Корины Масьеро
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комедия
2020, Франция
4.0
Невидимые
драма, комедия
2018, Франция
6.0
Горностай
криминал, драма, мелодрама, комедия
2015, Франция
6.0
11.6
триллер, драма, криминал
2013, Франция
6.0
Я стану лучше
драма
2012, Франция / Бельгия
7.0
Ржавчина и кость
драма
2012, Франция / Бельгия
7.0
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