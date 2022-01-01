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Жакки Берруайе

Jackie Berroyer
Жакки Берруайе
Жакки Берруайе Jackie Berroyer
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Дата рождения
24 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Реймс, Франция
Биография Жакки Берруайе

Фильмография Жакки Берруайе
Счастливо оставаться
Счастливо оставаться
драма, комедия 2020, Франция
7.0
Мальчик-фантом
Мальчик-фантом
анимация, фэнтези 2015, Франция / Бельгия
6.0
Любовь без пересадок
Любовь без пересадок
мелодрама 2013, Франция
7.0
Дом на колесах
Дом на колесах
драма, комедия 2012, Бельгия / Люксембург / Франция
6.0
Сосед, соседка
Сосед, соседка
комедия 2005, Франция
5.0
Мучение
Мучение
ужасы, драма 2004, Франция / Бельгия / Люксембург
5.0
Вышивальщицы
Вышивальщицы
драма, мелодрама 2004, Франция
6.0
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