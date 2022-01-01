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Жакки Берруайе
Жакки Берруайе
Jackie Berroyer
О персоне
Фильмография
Жакки Берруайе
Jackie Berroyer
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Дата рождения
24 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Реймс, Франция
Биография Жакки Берруайе
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Фильмография Жакки Берруайе
Счастливо оставаться
драма, комедия
2020, Франция
7.0
Мальчик-фантом
анимация, фэнтези
2015, Франция / Бельгия
6.0
Любовь без пересадок
мелодрама
2013, Франция
7.0
Дом на колесах
драма, комедия
2012, Бельгия / Люксембург / Франция
6.0
Сосед, соседка
комедия
2005, Франция
5.0
Мучение
ужасы, драма
2004, Франция / Бельгия / Люксембург
5.0
Вышивальщицы
драма, мелодрама
2004, Франция
6.0
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