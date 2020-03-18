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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio Пиноккио 2022 / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Пиноккио»

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Марина Федоренко 18 марта 2020, 17:53
Категоричное нет. Фильм хуже некуда сердобольная занудная скука, мелодрама на детскую тему. Сердобольность круче чем в России развели (ослом стал, камнем топили, рыба-кит проглатывала и т.д.). На первом плане все, кроме Пиноккио, а он просто бегающий созерцатель в кадре. Я бы на месте детей весь фильм просилась домой. Для любителей не узнать сюжет и не найти горячо любимых действий героя.
18 марта 2020, 17:53 Ответить
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