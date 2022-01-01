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Стрим-сервис Disney+

О стрим-сервисе

Американский стриминговый сервис, работающий на условиях подписки. Принадлежит одноименной компании, ставшей одним из крупнейших производителей контента. Старт платформы состоялся в ноябре 2019 года, за первый день на нее подписалось больше 10 млн человек. Это стало возможным из-за относительно низкой цены и большой библиотеки.

Контент ориентирован в первую очередь на семейный просмотр. Ко времени запуска на серверах службы было больше 7000 серий разных сериалов и 500 фильмов, некоторые из них стали эксклюзивными, например, «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Благодаря большому количеству студий, входящих в состав Disney, сервис готов производить большое количество шоу по популярным франшизам. Огромный переполох среди фанатов произвел сериал во вселенной «Звездные войны» — «Мандалорец». Ставки делают на проекты, посвященные Marvel: «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат» и сольный проект о скандинавском боге «Локи». Для детской аудитории снимают спин-офф «Монстры за работой».

Фильмы
Фокус-покус 2
Фокус-покус 2
комедия, семейный, фэнтези 2022, США
0.0
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, музыка, приключения 2022, США
0.0
Ледниковый период: Приключения Бака
Ледниковый период: Приключения Бака
боевик, приключения, анимация 2022, США
0.0
ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы
ЛЕГО Звездные войны: Летние каникулы
боевик, приключения, анимация 2022, США
0.0
Three Men and a Baby
Three Men and a Baby
комедия, драма 2022, США
0.0
Оптом дешевле
Оптом дешевле
комедия, семейный 2022, США
0.0
Дневник слабака 2: Правила Родрика
Дневник слабака 2: Правила Родрика
анимация, комедия, драма 2022, США
0.0
Лучший Нейт, чем когда-либо
Лучший Нейт, чем когда-либо
комедия, драма, семейный 2022, США
0.0
Все фильмы
Сериалы
Agatha: House of Harkness
Agatha: House of Harkness
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения , США
0.0
Асока
Асока
боевик, приключения, фантастика , США
0.0
Перси Джексон и Олимпийцы
Перси Джексон и Олимпийцы
приключения, фэнтези , США
0.0
Эхо
Эхо
фантастика, боевик, драма, приключения , США
0.0
Преступники
комедия, триллер, криминал , США
0.0
Красавица и чудовище
фэнтези, музыка , США
0.0
American Born Chinese
American Born Chinese
комедия, боевик , США
0.0
Маленький огонек
драма , США
0.0
Все сериалы
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