Стрим-сервис Disney+

Американский стриминговый сервис, работающий на условиях подписки. Принадлежит одноименной компании, ставшей одним из крупнейших производителей контента. Старт платформы состоялся в ноябре 2019 года, за первый день на нее подписалось больше 10 млн человек. Это стало возможным из-за относительно низкой цены и большой библиотеки.

Контент ориентирован в первую очередь на семейный просмотр. Ко времени запуска на серверах службы было больше 7000 серий разных сериалов и 500 фильмов, некоторые из них стали эксклюзивными, например, «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Благодаря большому количеству студий, входящих в состав Disney, сервис готов производить большое количество шоу по популярным франшизам. Огромный переполох среди фанатов произвел сериал во вселенной «Звездные войны» — «Мандалорец». Ставки делают на проекты, посвященные Marvel: «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат» и сольный проект о скандинавском боге «Локи». Для детской аудитории снимают спин-офф «Монстры за работой».