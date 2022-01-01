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Беа Сегура
Беа Сегура
Bea Segura
О персоне
Фильмография
Беа Сегура
Bea Segura
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Дата рождения
22 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Беа Сегуры
Родилась 22 марта 1975 года. Барселона, Испания.
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Фильмография Беа Сегуры
Заклятье. Дом 32
ужасы
2020, Испания
6.0
Нечувствительный
фантастика, триллер, ужасы, мистика
2012, Испания / Франция / Португалия
6.0
Скелеты Железного острова
триллер, криминал
2009, Испания
7.0
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