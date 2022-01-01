Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Альберт Пинто
Альберт Пинто
Albert Pintó
О персоне
Фильмография
Альберт Пинто
Albert Pintó
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Альберта Пинто
Родился 28 октября 1985 года. Барселона, Испания.
Развернуть
Фильмография Альберта Пинто
Заклятье. Дом 32
ужасы
2020, Испания
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»