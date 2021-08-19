Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Переулок Мучениц
5.6
Киноафиша Фильмы Переулок Мучениц
5.6

Переулок Мучениц

, 2021
Martyrs Lane
Великобритания / драма, ужасы / 18+
Постер фильма Переулок Мучениц
5.6

О фильме

Десятилетняя Леа — дочь священника. Вместе с отцом, матерью и вредной старшей сестрой девочка живёт в выделенном церковью большом доме, по совместительству — приюте для страждущих. Мать не особо уделяет внимание младшей дочери и больше сосредоточена на кулоне, с которым не расстаётся даже ночью, поэтому та однажды открывает его и забирает спрятанный в нём локон. Вскоре в ближайшем лесу Леа встречает странную девочку и предлагает дружить. Теперь новая подружка приходит к ней по ночам и даёт подсказки, где отыскать потерянный локон из кулона.

В ролях

Денис Гоф
Денис Гоф
Sarah
Кира Томпсон
Leah
Сиенна Сэйер
Rachel
Стивен Кри
Стивен Кри
Thomas
Ханна Рэй
Bex
Анастасия Хилл
Анастасия Хилл
Lillian
Donna Banya
Kyla
Catherine Terris
Edith
Charlie Rix
Brian
Джули Барклай
Janet
Режиссер Рут Плэтт
Сценарист Рут Плэтт
Композитор Anne Müller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 9 сентября 2021
Премьера в мире 19 августа 2021
Дата выхода
12 мая 2022 Южная Корея 12
Сборы в мире $246 891
Производство British Film Institute (BFI), Ipso Facto Productions, Martyrs Lane Production
Другие названия
Martyrs Lane, El fantasma de Martyrs Lane, La Huésped Maldita, Märtrite rada, O Caminho dos Mártires, Переулок Мучениц, Улица мучеников

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 16 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Переулок Мучениц

Кандиша: демон мести
Кандиша: демон мести ужасы
2020, Франция
5.0
Заклятье. Дом 32
Заклятье. Дом 32 ужасы
2020, Испания
6.0
Побочный эффект
Побочный эффект мистика, триллер
2020, Россия
5.0
Проклятие Лауры. Завещание
Проклятие Лауры. Завещание ужасы
2020, США
4.0
Проклятие: Призраки дома Борли
Проклятие: Призраки дома Борли ужасы
2020, Великобритания
5.0
Заклятье: Новый ритуал
Заклятье: Новый ритуал ужасы
2020, Аргентина
4.0
Заповедь зла
Заповедь зла драма, ужасы, мистика
2020, Канада
4.0
Пристанище страха
Пристанище страха ужасы, мистика
2017, Таиланд / США / Малайзия
3.0
Сквозь тень
Сквозь тень ужасы, триллер
2015, Бразилия
5.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше