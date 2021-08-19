Переулок Мучениц, 2021

Десятилетняя Леа — дочь священника. Вместе с отцом, матерью и вредной старшей сестрой девочка живёт в выделенном церковью большом доме, по совместительству — приюте для страждущих. Мать не особо уделяет внимание младшей дочери и больше сосредоточена на кулоне, с которым не расстаётся даже ночью, поэтому та однажды открывает его и забирает спрятанный в нём локон. Вскоре в ближайшем лесу Леа встречает странную девочку и предлагает дружить. Теперь новая подружка приходит к ней по ночам и даёт подсказки, где отыскать потерянный локон из кулона.
|12 мая 2022
|Южная Корея
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