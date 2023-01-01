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Переулок Мучениц Переулок Мучениц
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Martyrs Lane

Переулок Мучениц, 2021

2021 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Десятилетняя Леа — дочь священника. Вместе с отцом, матерью и вредной старшей сестрой девочка живёт в выделенном церковью большом доме, по совместительству — приюте для страждущих. Мать не особо уделяет внимание младшей дочери и больше сосредоточена на кулоне, с которым не расстаётся даже ночью, поэтому та однажды открывает его и забирает спрятанный в нём локон. Вскоре в ближайшем лесу Леа встречает странную девочку и предлагает дружить. Теперь новая подружка приходит к ней по ночам и даёт подсказки, где отыскать потерянный локон из кулона.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Рут Плэтт
В ролях
Денис Гоф
Денис Гоф
Кира Томпсон
Сиенна Сэйер
Стивен Кри
Стивен Кри
Ханна Рэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Переулок Мучениц 2 постера
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Переулок Мучениц
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Кадры из фильма Все кадры
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