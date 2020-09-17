Наша рецензия

1972 год. Два брата задирают друг друга. Одно неаккуратное движение — и стеклянный шарик, любимая забава младшего, прыгает сначала по ступенькам многоквартирного дома, затем закатывается под дверь той самой квартиры, у которой настоятельно не рекомендовали останавливаться родители. Входная дверь открывается сама собой, в кресле у окна спиной к гостям сидит седовласая женщина. Ничего хорошего в общем-то не происходит. 1976 год. В злополучный дом заселяется семья из региона, рассчитывающая…