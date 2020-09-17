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Заклятье. Дом 32 Заклятье. Дом 32
Киноафиша Фильмы Заклятье. Дом 32 Отзывы о фильме «Заклятье. Дом 32»
32 Malasana Street / Malasaña 32 Заклятье. Дом 32 2020 / Испания
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Заклятье. Дом 32»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1972 год. Два брата задирают друг друга. Одно неаккуратное движение — и стеклянный шарик, любимая забава младшего, прыгает сначала по ступенькам многоквартирного дома, затем закатывается под дверь той самой квартиры, у которой настоятельно не рекомендовали останавливаться родители. Входная дверь открывается сама собой, в кресле у окна спиной к гостям сидит седовласая женщина. Ничего хорошего в общем-то не происходит. 1976 год. В злополучный дом заселяется семья из региона, рассчитывающая…

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xsoullovemeagain 17 сентября 2020, 21:27
Хороший фильм, давно таких не снимали.
17 сентября 2020, 21:27 Ответить
leo0704 21 сентября 2020, 02:19
Ходил с другом , нам было страшно... фильм стоит посмотреть однозначно
21 сентября 2020, 02:19 Ответить
Дарья Горелик 26 сентября 2020, 00:55
Оценка
Самый дурацкий ужастик. Вообще не интересный. Из страшного только резко пугающие моменты. Все очень предсказуемо. Не советую
26 сентября 2020, 00:55 Ответить
Кристина Мешкова 30 сентября 2020, 23:34
Оценка
Не советую. Неинтересный.
30 сентября 2020, 23:34 Ответить
Любовь Петренко 3 октября 2020, 09:22
Оценка
Добрый день. Не могу на завтра купить билеты онлайн. г. Волгодонск
3 октября 2020, 09:22 Ответить
sabinamustafaeva 19 октября 2020, 01:26
Оценка
!!!НЕ СОВЕТУЮ К ПРОСМОТРУ!!!
Низкобюджетные спецэффекты,предсказуемые приемы и нелогичная сюжетная линия.
19 октября 2020, 01:26 Ответить
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