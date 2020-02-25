«Пушки Акимбо»: Рецензия Киноафиши

Разработчик видеоигр Майлз (Дэниэл Рэдклифф) переживает сложный период в жизни. Девушка предложила взять перерыв в отношениях, работа стала изматывающей рутиной, а начальник нашел в нем личный объект для издевательств. Единственным удовольствием оказываются форумы и комменты, где можно выпустить пар. В один из таких одиноких вечеров он замечает популярную трансляцию «Скизм», где люди устраивают современные гладиаторские сражения на улицах города. Майлз не смог пройти мимо и указал зрителям на их безнравственность, только в этот раз у оскорбительных сообщений будут последствия. В его квартиру вламываются незнакомцы, а наутро он просыпается с прикрученными к рукам пистолетами. Теперь простому программисту придется принять участие в «Скизме» и расправиться с одной из лидеров — безбашенной Никс (Самара Уивинг). На это ему дали 24 часа, которые навсегда изменят его обыденную жизнь.

Пушки Акимбо

Сюжет здесь предельно условен и напоминает видеоигру, которая разбавляет действие редкими сюжетными роликами. На передний план выходит концепция жестоких развлечений на потеху публике. Современная трансляция не позволит упустить самые яркие моменты расправы. Она ведется с множества устройств: квадрокоптеров, взломанных городских камер наблюдения и почти любых девайсов, способных передавать изображение, собирая сотни тысяч просмотров. Смертоносное развлечение привлекает внимание полиции, которая старается предотвратить уличные разрушения и множащиеся трупы. Новый участник — простак Майлз, превратившийся в настоящую звезду, — привлекает особое внимание публики. Он не типичный игрок и пытается следовать собственным пацифистским правилам, не утоляя зрительскую жажду крови. Довольно быстро ему подкидывают новую мотивацию, увеличивая количество мишеней на его спине.

«Пушки Акимбо» — современное «бей-беги» в духе дилогии «Адреналин» с обязательным злодеем в финале. Только победа над ним позволит герою выпутаться из этого незапланированного приключения. Это идет бок о бок с довольно банальным сюжетом о неудачнике, просиживающем жизнь на кожаном диване с бутылкой пива и ноутбуком. Ближе к концу он преобразится в настоящего мужчину и возьмет ответственность не только за себя, но и практически за будущее мира в свои руки. Правда, перед этим еще предстоит разъединить их с пистолетами, крепко прикрученными винтами.

Пушки Акимбо

Картина постоянно чередует экшен и юмор, не давая возможности передохнуть. Перестрелки получились мультяшными и забывшими слово «реализм». На противников льется град пуль из самого изощренного оружия (появляется даже миниган), вокруг разлетаются части тел, а экран заливает бутафорная кровь, больше похожая на кетчуп. Экшен существует в двух состояниях: либо в бесконечном замедлении, либо в частом ускорении, окончательно разрушая любую правдоподобность и позволяя выбрать самые эффектные ракурсы для расправы. Это создает ощущение видеоигры, ожившей в формате большого кино и лишенной управления. Одновременно с этим картина пытается ломать четвертую стену. В какой-то момент мы становимся тем самым зрителем, иногда появляющимся на экране, которому Майлз будет кричать обвинения и проклятья.

За сюжетной простотой и экшеном проглядывается довольно простой, но важный посыл об ответственности. Она не пропадает, стоит нам спрятаться за обезличенным профилем в интернете. Пытаясь утолись самые примитивные желания и убежать от реальных проблем, мы только уродуем окружающий мир. «Пушки Акимбо» дают четкий ответ, что первостепенно в цепочке «плохой зритель — плохой контент». Нам предлагают начать информационную гигиену с себя и тщательнее подходить к выбору содержания. Это один из первых способов перестать плодить агрессию, за которую мы не готовы брать реальную ответственность.

Пушки Акимбо

Неожиданно выделяется дубляж. Локализаторы отлично поработали над адаптацией популярных мемов и юмора. Создается ощущение, что авторы действительно понимали контекст и проделали очень тонкую работу. Также им удалось обойти запрет мата в кино. Вместо ужасных запикиваний или смягчающих аналогов мы будем слышать главное английское ругательное слово в его первозданном звучании. Кажется, многим стоит обратить внимание на подобный прием. Странной стала лишь попытка прокатчика позволить зрителям самостоятельно выбрать название фильма путем голосования. Оба варианта («Безумный Майлз» и «Пушки Акимбо») имеют мало отношения к фильму, а буквальный перевод оригинала окончательно теряет дополнительный смысл. Понять, что это за «пушки» и кто такой «Акимбо» (так обозначали стрельбу с двух рук), не получится.

«Пушки Акимбо» понравятся поклонникам видеоигр и безумных боевиков категории B, разбирающимся в современных мемах и интернет-культуре. Любителям яркого экшена и веселья стоит обратить пристальное внимание. Картина сможет порадовать эффектным действием, если не задавать вопросы о сюжете и работе местной гравитации.

Константин Киценюк